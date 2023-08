Juventus, ultimatum a Chiesa: ora c’è un problema serio

La Juventus vive un momento molto delicato con Federico Chiesa: ora è scattato l’ultimatum per l’attaccante italiano e i tifosi sono ansiosi.

L’attaccante bianconero ha vissuto le ultime due stagioni con estrema difficoltà a causa dell’infortunio al crociato che lo ha costretto a stare fermo per molti mesi. E poi il ritorno in campo dopo l’operazione e la lunga riabiltazione non è stato di quelli indimenticabili, anche se si sono rivisti sprazzi del “vecchio” Federico Chiesa. La Juventus e Allegri lo hanno atteso per lunghi mesi e hanno provato a sostituirlo alla meglio, anche se non è stato facile.

Ora per Chiesa c’è un nuovo problema da risolvere con la Juve. È un grattacapo che si porta dietro da almeno 12 mesi e non c’è stato modo di metterci un punto: e ora spunta l’ultimatum.

Juventus, nuovo dilemma Chiesa: le ultime

La Juventus e Federico Chiesa hanno iniziato insieme questa nuova stagione con una speranza comune: la condizione fisica perfetta. Il brutto infortunio occorso all’attaccante italiano durante un Roma Juventus della stagione 2021-22 lo ha portato a stare fermo ai box per tanti mesi.

Il recupero dall’infortunio al crociato è molto lungo e anche estenuante dal punto di vista mentale. C’è bisogno di un gran lavoro psico-fisico, proprio come ha fatto Chiesa, per tornare in campo a grandi livelli.

Ora Allegri può contare su Chiesa? La risposta pare essere “sì”, e nelle amichevoli precampionato, il tecnico lo ha utilizzato sempre. Ora, però, è spuntato un nuovo poroblema relativo al rapporto tra Chiesa e la Juventus.

Juventus: ultimatum a Chiesa sul futuro

Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di Federico Chiesa e del suo futuro. Tante squadre hanno tentato approcci con la Juve e con l’entourage del calciatore, senza mai affondare realmente il colpo, fino ad oggi.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, però, tra la Juventus e Federico Chiesa c’è un problema legato al rinnovo di contratto dell’attaccante. Ad oggi c’è un accordo fino al 2025 che non fa stare tranquillo il club bianconero e nemmeno i tifosi. La volontà di tutti pare essere quella di trattenere il classe ’97 per continuare a puntare su di lui e renderlo la stella polare del progetto bianconero.

Il rinnovo è in fase di stallo: non si è trovato un nuovo accordo e non sembra in procinto di essere raggiunto. Ecco perché spunta un ultimatum che può cambiare le sorti della società e del calciatore: si rischia l’addio immediato a cifre importanti se non firma il rinnovo a giorni.

Rinnovo Chiesa in stand-by: la Premier League bussa

La Juventus vuole trattenere Chiesa ma deve provare a chiudere per il rinnovo di contratto. Blindare l’esterno darebbe un forte segnale alle pretendenti dell’ex Fiorentina che, ovviamente, piace in tutta Europa.

Senza rinnovo, però, si scoprirebbe il fianco alle squadre di Premier League che hanno già tentato i primi approcci. Aston Villa e Newcastle studiano l’assalto e intanto la Juventus proverà ad accelerare per blindare Chiesa.