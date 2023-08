Inter piena di debiti: Zhang blocca il mercato, è caos

L’Inter sta vivendo un momento molto delicato fuori dal campo e per le vicende economiche che riguardano la società.

In casa Inter ci sono ancora i problemi societari per Steven Zhang che non è riuscito ancora a risolvere dopo i processi con le banche cinesi. La dirigenza nerazzurra ha iniziato a costruire il futuro e a stabilire le mosse che possono far crescere ancora di più il club ma non ha fatto ancora realmente i conti con le difficoltà economiche che stanno spaventando la proprietà.

La volontà della società è tenere alto il valore della rosa e continuare a fare bene sia in Serie A che in Europa. Però stanno sorgendo nuovi guai societari che riguardano la famiglia Zhang che possono cambiare tanto nel futuro dell’Inter.

Inter, problemi gravi con Zhang: cosa sta succedendo

L’Inter ad oggi vive un periodo delicato a causa dei problemi finanziari di Steven Zhang. Se in campo la squadra è tornata a rispondere alla grande anche nella passata stagione – quando in società aleggiava già il fantasma dei debiti – arrivando fino alla finale di Champions League, dal punto di vista dirigenziale l’umore è all’opposto.

Ci sono problemi molto gravi che possono portare ad una vera e propria rivoluzione societaria. A risponderne sarà in prima persona il presidente Zhang, che già ha avuto colloqui per decidere come risolvere al meglio la questione ed evitare drammi.

Ora per l’Inter potrebbero aprirsi nuovi fronti societari ma i debiti accumulati fino ad oggi potrebbero aumentare ancora di più.

Inter, Zhang cede la società a Oaktree: troppi debiti

Steven Zhang per continuare a gestire l’Inter dopo il debito complessivo di 881 milioni ha ottenuto dal fondo statunitense Oaktree Capital un finanziamento da 275 milioni, destinati a diventare quasi 400 a maggio 2024, quando scadrà il termine ultimo per restituire la somma.

Ma se non dovesse restituire la somma già pattuita, Zhang perderà il controllo del club visto che per ricevere la somma aveva dato in pegno proprio le quote di maggioranza dell’Inter.

Per salvarsi, Zhang ha tre strade davanti: restituire la cifra entro il 20 maggio; perdere il controllo dell’Inter che passerebbe al fondo Oaktree; rifinanziare il prestito spostando la scadenza più avanti. I consulenti dell’Inter e di Zhang, però, temono che quest’ultima strada sia quasi impercorribile.

Inter, Zhang blocca il mercato: ora è caos

L’Inter vive un momento altamente complesso proprio per questi motivi. Marotta e Ausilio stanno provando a tenere alto il valore della rosa ma non sarà facile acquistare altri calciatori senza prima cedere.

Zhang tiene bloccato il mercato dell’Inter e rischia di creare caos. Inzaghi ha chiesto ulteriori miglioramenti ma ad oggi la dirigenza non riesce a lavorare come vorrebbe. Toccherà a Steven Zhang provare a risolvere i problemi e calmare una piazza che ha bisogno di certezze.