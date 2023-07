Kane e poi Vlahovic: può nascere un clamoroso intrigo

Kane e poi Vlahovic, il mercato va. Uno dopo l’altro potrebbero concludersi trattative che vanno avanti da settimane. E vanno via vagonate di milioni.

Mentre le temperature si stanno leggermente abbassando regalandoci un po’ della tanto attesa frescura dopo le calienti settimane appena trascorse, il calciomercato rischia a breve di regalarci temperature elevatissime.

Sembra davvero che siamo alla vigilia di un evento straordinario che stapperà il Vaso di Pandora del calciomercato 2023. L’acquisto del secolo potrebbe dare il via ad un effetto domino straordinariamente interessante anche se l’Italia, e il calcio italiano, potranno essere, al massimo, spettatori o recitare il ruolo di coloro che cedono i loro campioni, non certo di quelli che ne acquistano. Purtroppo.

Kylian Mbappé continua a rifiutare le folli offerte arabe perché la sua volontà è di vestire la camiseta blanca del Real Madrid. Quando questo evento calcistico, ed economico, troverà il suo compimento, ecco che altri grandi club europei andranno a riempire le rispettive caselle vuote alla voce attaccanti. A quel punto, forse, anche qualche club italiano verrà tirato in ballo, come controparte di un affare, la parte, ovviamente, cedente.

Ma concretamente quali affari potrebbe sbloccare Mbappé con il suo passaggio al Real Madrid?

Kane e poi Vlahovic e il mercato va

Mentre Florentino Peres, presidente del Real Madrid, sta raccogliendo la quantità industriale di denari per portare a dama l’affare del secolo, Kylian Mbappé, anche gli altri top club europei stanno tessendo le loro rispettive tele per chiudere altre importanti trattative.

Il Manchester United, dopo l’acquisto del nerazzurro Onana, sponda Inter, è pronto a versare un’altra importante somma, non meno di 60 milioni di euro, per portare in Inghilterra un altro nerazzurro, questa volta sponda Atalanta, Rasmus Hojlund, il giovane attaccante danese, classe 2003. I tedeschi del Bayern Monaco, dal canto loro, sono ormai ad un passo dall’acquisto del centravanti del Tottenham e della nazionale inglese, Harry Kane. Un investimento, per il solo cartellino, non inferiore ai 100 milioni di euro.

Il Paris Saint Germain, orfano di Mbappé ma straricco di milioni di euro per l’avvenuta cessione del suo campione, potrebbe dirottare parte del ricavato per l’acquisto di Dusan Vlahovic. Per la sua cessione la Juventus richiede una somma non inferiore agli 80 milioni di euro. Da tempo si parla di un’intesa già raggiunta tra il club francese e il giocatore serbo. Mancherebbe, pertanto, soltanto l’accordo tra il PSG e la Juventus.

I francesi, però, devono prestare attenzione all’imminente entrata in campo del Tottenham, anch’esso fresco di incasso dopo la cessione di Kane al Bayern Monaco, Il club inglese potrebbe orientarsi decisamente verso il numero 9 bianconero. E’ anche la speranza di Cristiano Giuntoli. Un’asta tra francesi e inglesi per Vlahovic sarebbe accolta con entusiasmo alla Continassa.