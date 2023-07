Ricorso in FIGC, annuncio del dirigente: cambia il calendario

Continua il caos nel calcio italiano, tra ricorsi e penalizzazioni che stanno cambiando l’inizio del campionato: l’annuncio del dirigente.

In queste ore è iniziata la fase più complicata per tutto il calcio italiano perché ci sono ancora ricorsi e penalizzazioni da definire e chiarire e il rischio è quello compromettere l’nizio del campionato. Alcune delle più importanti società italiane sono sotto l’occhio vigile della FIGC per circostanze ancora non del tutto risolte.

Anche molte regole che riguardano pagamenti non effettuati e che hanno messo nei guai molti club non erano chiare ai club che per questo hanno deciso di non accettare le penalizzazioni e vanno avanti in Tribunale.

Ricorso in FIGC, causa e ricorso: si decide a giorni

In FIGC ci sono ancora molte cose da chiarire prima dell’avvio dei campionati. Sono ancora molte le società che sono in attesa delle delle decisioni della Federazione, visto che quantp è stato deciso qualche giorno fa non è piaciuto alla società. I club sono pronti ad andare in Tribunale e fare ricorso per tentare il ripescaggio.

In Serie B e in Serie C ci sono ancora molti casi irrisolti e ora anche le rispettive leghe sono in attesa di capire quale sarà il futuro. Da queste decisioni dipenderà anche il calciomercato e le mosse che possono essere messe a segno nelle prossime settimane.

Il dirigente ha spiegato i motivi che hanno portato la società a fare ricorso per il ripescaggio.

SPAL, ricorso per tornare in Serie B: il motivo

La SPAL pensa di poter giocare nuovamente in Serie B nella prossima stagione. Il campionato dell’anno scorso è stato pessimo per il club ferrarese che, ora, ha deciso di far ricorso contro le ultime decisioni della Federazione per giocarsi chance di vivere un altro campionato in serie cadetta.

La Spal sogna il ripescaggio in Serie B nonostante la retrocessione diretta in Serie C. Il nuovo amministratore delegato del club di Ferrara, Corrado Di Taranto, ha parlato della situazione che può venire a crearsi, come riferisce Lo Spallino.

“La SPAL presenterà ricorso e andremo avanti per la nostra strada: non dirà troppo perché non voglio svelare la nostra strategia”, ha annunciato il dg, spiegando che la SPAL aspetterà “il pronunciamento del TAR del Lazio previsto per il 2 agosto e poi vedremo”.