Calciomercato: blitz a Los Angeles, Kessie firma gratis

Il Barcellona ha dato il via libera per la cessione di Franck Kessie. Il centrocampista non rientra più nei piani di Xavi ed è per questo motivo che i blaugrana, dopo l’arrivo di Orial Romeu, vogliono concludere al più presto questo trasferimento con l’addio dell’ex Milan che può tornare in Italia nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Calciomercato Juventus: nuovo incontro per Kessie, via libera del Barcellona

Ci sono delle novità riguardo il futuro di Franck Kessie che è nel mirino della Juventus. Il centrocampista è uno dei preferiti di Max Allegri che ha dato mandato a Giuntoli di concludere al più presto questo affare di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Kessie è diventato l’obiettivo numero uno per il mercato della Juventus. I dialoghi con il Barcellona hanno aperto all’arrivo dell’ivoriano che può firmare gratis con i bianconeri. L’operazione con gli spagnoli può chiudersi sulla base di un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Cosa manca per la firma di Kessie con la Juventus? Ad oggi non c’è ancora l’accordo economico tra il calciatore e il club bianconero. Ecco perché nei prossimi giorni è previsto un vertice tra Giuntoli e Kessie. Un incontro che servirà a chiarire le idee e a convincere il giocatore riguardo il nuovo progetto della Vecchia Signora.

Juventus: incontro con Kessie, Giuntoli piazza il colpo

Accordo raggiunto tra Juventus e Barcellona per Kessie. Il centrocampista è sempre più vicino ai bianconeri. Nelle prossime ore andrà in scena l’atteso vertice tra Giuntoli e il giocatore. Le parti si incontreranno a Los Angeles, sede del ritiro di Juve e Barcellona. A margine delle due amichevoli, dei blaugrana contro l’Arsenal e dei bianconeri contro il Milan, il ds troverà il tempo per vedere da vicino Kessie e convincerlo a firmare con la Juventus. E’ la prima richiesta di Allegri che ha scelto Franck per il nuovo centrocampo bainconero.