Milan: Leao come Tonali? L’annuncio del portoghese spiazza tutti

C’è l’annuncio di Rafa Leao riguardo il suo futuro al Milan. Tifosi spiazzati dalle parole dell’attaccante portoghese.

Quale futuro per Rafael Leao al Milan: seguirà le orme del suo ex compagno di squadra Tonali? Tifosi preoccupati dopo l’arrivo in rossonero di Okafor che potrebbe prendere il posto proprio del portoghese. I due, infatti, giocano nella stessa posizione. Adesso Pioli dovrà essere bravo a gestire il nuovo attacco dei rossoneri, intanto c’è l’annuncio di Leao in merito al suo destino con la maglia dei rossoneri.

La cessione di Tonali al Newcastle ha aperto il calciomercato estivo 2023 del Milan. Dopo questa mega plusvalenze i rossoneri si sono scatenati con gli arrivi di: Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic, Reijnders, Okafor e quello probabile di Samuel Chukwueze. Intanto, i tifosi del Milan sono preoccupati per il futuro di Rafa Leao. Nonostante il recente rinnovo il calciatore portoghese è sempre nel mirino di tantissime big. E l’addio di Mbappe dal Psg potrebbe cambiare gli scenari per il destino del nuovo numero dieci dei rossoneri. Ecco l’annuncio del calciatore che ha rivelato il suo futuro nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Milan: intervista Leao, novità sul suo futuro in rossonero

L’arrivo di Okafor rischia di togliere un po’ di spazio a Rafa Leao al Milan, anche se al momento il portoghese resta in prima linea nelle gerarchie di Stefano Pioli. Il recente rinnovo di contratto e il cambio di maglia hanno spazzato via ogni voce riguardo un possibile addio del giocatore nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Anche se nulla è scontato, come dimostra anche la cessione al Newcastle di Tonali.

Intanto, Leo giura amore eterno al Milan. Ecco il suo annuncio.

“Il rinnovo è stato un atto d’amore, avevo già deciso di restare. Era solo una questione di tempo. Volevo raggiungere la finale di Champions, purtroppo non ci siamo riusciti. La mia priorità è restare al Milan, ho firmato un nuovo contratto di cinque anni. Voglio vincere molto, il progetto che sta costruendo la società è molto importante”.

“Maglia numero 10? Sono davvero orgoglioso, indossarla adesso a San Siro sarà ancora più bello. Quando ho saputo dell’addio di Brahim ho chiesto alla società di indossare quel numero. Apprezzavo anche la 7 che adesso è andata a Yacine Adli”.

Calciomercato Milan: quali sorprese dopo Chukwueze

L’annuncio di Leao, sulla sua permanenza al Milan, ha fatto esultare i tifosi rossoneri che adesso si attendono nuovi colpi di mercato. Dopo la chiusura dell’affare Chukwueze, il club è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Nel mirino resta sempre lo statunitense Musah del Valencia.