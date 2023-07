Szczesny-Bayern, la Juve ‘provoca’: scambio folle

La Juve registra l’interesse del Bayern Monaco per Wojciech Szczęsny e propone uno scambio shock ai bavaresi.

Uno dei ruoli dove la Juve sembra davvero a posto è senza dubbio quello del portiere. I bianconeri, infatti, sono tra i pochi a poter contare su due estremi difensori di grandissimo spessore come Wojciech Szczęsny e Mattia Perin.

Allegri considera titolare il polacco, probabilmente uno dei migliori giocatori della scorsa stagione, ma ogni volta che l’allenatore livornese ha scelto di far partire titolare il portiere italiano le risposte sono state sempre molto positive.

Ecco perché tra i tanti giocatori sondati dal nuovo Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, non c’è ovviamente alcun portiere. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati di calcio, durante il mercato estivo le cose possono cambiare molto velocemente. L’effetto domino, infatti, potrebbe essere scatenato dall’Inter. I nerazzurri hanno dovuto salutare entrambi i loro portieri, Onana (finito al Manchester United) e Handanovic (svincolato).

Per questo Marotta e Ausilio sono a caccia di estremi difensori da regalare il prima possibile a Simone Inzaghi. La prima scelta della dirigenza nerazzurra è Yann Sommer, il portiere del Bayern Monaco e della Nazionale svizzera. I bavaresi chiedono 6 milioni di euro per Sommer e l’impressione degli esperti di calciomercato è che l’affare possa andare in porto.

Il Bayern va dritto su Szczesny: la proposta della Juve

In caso di cessione di Sommer il Bayern Monaco si tufferebbe su Wojciech Szczęsny, che la Juve valuta 20 milioni di euro. I tedeschi vorrebbero spendere una cifra decisamente più bassa (all’incirca 10 milioni, ndr) ma Giuntoli fa muro. Tuttavia, la Signora potrebbe anche aprire alla trattativa proponendo al Bayern uno scambio.

La dirigenza bianconera, infatti, sarebbe pronta a chiedere Leon Goretzka ai campioni di Germania. Il centrocampista 28enne – 179 presenze e 34 gol nelle sue cinque stagioni a Monaco di Baviera – sarebbe un rinforzo di grande spessore per Allegri, ma la proposta della Juventus non sembra sia stata ben accolta dal Bayern. I vertici bavaresi, infatti, valutano Goretzka almeno 40/50 milioni di euro e non sono disposti a considerare uno scambio alla pari con Szczesny.

Nonostante questo rifiuto le rispettive trattative potrebbero comunque andare avanti, almeno stando agli ultimi rumors. Quella relativa al passaggio di Szczesny al Bayern Monaco sembra avere più possibilità di andare in porto, specialmente se l’Inter riuscirà ad assicurarsi Sommer. La Juve, in caso di addio del polacco, virerebbe su Marco Carnesecchi dell’Atalanta.