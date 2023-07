Calciomercato, nuovo portiere Inter: ribaltone Sommer, ecco chi arriva

Nuovo portiere Inter: le ultime su Sommer. Marotta spazientito, punta un nuovo estremo difensore. Ecco chi arriva.

Inter ancora senza portiere: Marotta accelera per l’arrivo di un estremo difensore. Dopo l’addio di Handanovic e Onana, la squadra è attualmente senza un riferimento tra i pali. Un problema per Inzaghi, anche in vista dell’avvio di stagione. Ecco perché, nelle ultime ore, è uscito fuori il nome di un nuovo calciatore che può fare a caso del club nerazzurro. Una trattativa lampo che può portare la società a risolvere la questione tra i pali: ecco tutti i dettagli in merito a questa operazione che può chiudere definitivamente l’arrivo di Sommer all’Inter.

L’Inter guarda ad altri obiettivi per rinforzare la porta. Si stanno allungando i tempi per l’arrivo di Sommer, per questa ragione il club nerazzurro sta valutando anche altre opzioni. La situazione è abbastanza intricata: il Bayern senza un sostituto non cede il portiere svizzero che ha dato piena disponibilità nel trasferirsi all’Inter. C’è una clausola rescissoria da 6 milioni che Marotta non vorrebbe pagare. Per questa ragione il dirigente sta prendendo in considerazione anche altri profili.

Calciomercato Inter, svolta tra i pali: ecco chi arriva al posto di Sommer

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Sky Sport, la trattativa per l’arrivo all’Inter di Sommer è rallentata. I tempi si allungano ed è per questo motivo che il club valuta altre situazioni per la porta.

Ad oggi Sommer non vuole forzare il suo addio dal Bayern Monaco. Ad avallare questa tesi anche la decisione di giocare tutte le amichevoli con il club tedesco. Vuole rispettare lo spogliatoio e non è intenzionato a creare problemi al club. Ecco perché l’Inter, in attesa di sbloccare questa operazione, sta puntando anche su altri portieri.

Sullo sfondo c’è sempre l’ipotesi Audero, ex conoscenza di Marotta che l’ha conosciuto nel corso della sua esperienza alla Juventus. Nelle ultime ore è tornato di moda anche il nome di Keylor Navas del Psg che può arrivare all’Inter in prestito.

Keylor Navas all’Inter, le ultime sulla trattativa

Il contratto in scadenza nel 2024 spinge Keylor Navas verso l’addio dal Psg. La situazione non è facile anche a causa dei 12 milioni d’ingaggio del costaricano. L’Inter sta valutando la situazione anche se i francesi dovranno contribuire con una buonuscita. Intanto, sullo sfondo c’è anche il Fenerbahce che segue con attenzione l’ex Real Madrid.