Calciomercato Milan: svolta De Ketelaere, c’è l’annuncio

Ci sono delle novità sul futuro a Milano di Charles De Ketelaere. Ecco le ultimissime in merito a questo addio.

Dopo appena un anno, il trequartista belga potrebbe decidere di lasciare il Milan per andare in una nuova squadra. C’è l’apertura da parte dei rossoneri che sono pronti a salutare in maniera definitiva il ragazzo. Ci sono nuovi aggiornamenti su questa operazione di calciomercato, ecco tutti i dettagli.

Mercato scoppiettante quello del Milan che è stata una delle poche società più attiva in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo la cessione di Tonali al Newcastle, il club ha messo il piede sull’acceleratore ufficializzando ben sette operazioni. Adesso si muove qualcosa in uscita e dopo Rebic, anche De Ketelaere potrebbe salutare il Milan.

Calciomercato Milan: stanno prendendo De Ketelaere

Il colpo da novanta, della scorsa sessione estiva di mercato, non ha rispettato le attese. Il campo ha bocciato il giocatore che è finito già in vendita. Tutti si aspettava una stagione diversa da De Ketelaere che invece non ha trovato la giusta continuità. Per questa ragione i nuovi dirigenti rossoneri hanno messo in vendita il ragazzo che dopo appena un anno può lasciare il Mila.

Si muove qualcosa sul fronte cessioni: il Milan sta pensando di liberarsi anche di De Ketelaere. Dopo aver piazzato Rebic al Besiktas, la società rossonera è a lavoro per smuovere anche quest’altra operazione in uscita. Un modo, questo, per sbloccare nuovi fondi per chiudere in maniera definitiva la rosa a disposizione di Pioli.

Il mercato del Milan non è finito: mancano ancora poche pedine per completare la squadra. Nel mirino ci sono: due terzini, uno a destra ed uno a sinistra, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Saranno settimane intense per i rossoneri che sono pronti a migliorare l’organico a disposizione di Pioli. Molto, però, dipenderà anche dalle cessioni: tra i giocatori in vendita c’è De Ketelaere che è pronto a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il calciatore interessa a diverse società che sono disposte a prenderlo in prestito.

De Ketelaere via in prestito, Atalanta e Psv sul giocatore: le ultime di calciomercato

Secondo quanto riportato da cm.com, si sono intensificati i contatti tra il Milan e il Psv per De Ketelaere. L’ipotesi non infiamma il calciatore che sta valutando il suo futuro. L’addio in prestito potrebbe aiutare il ragazzo, che è reduce da una stagione deludente. Sullo sfondo c’è anche l’ipotesi Atalanta così come il Lens: altre due società pronte a scommettere sul ragazzo che in questo momento non ha ancora deciso il suo destino.