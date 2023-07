Calciomercato Roma: il centrocampista ha deciso, firma per 15 mln

Ultime notizie calciomercato Roma: svolta a centrocampo, colpo da 15 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo acquisto.

C’è una novità in merito alla Roma che sta lavorando per sbloccare il mercato in entrata. I giallorossi cercano un centrocampista ed un attaccante per completare la rosa a disposizione di Mourinho.

C’è attesa in casa Roma per quanto riguarda i nuovi acquisti. Mourinho è in fibrillazione ed ha già avuto dei faccia a faccia con la società proprio riguardo il calciomercato. Pretende innesti di spessore per far crescere la squadra. Nonostante gli arrivi di Aouar e Ndicka, lo Special One è ancora in attesa di un centrocampista ed un attaccante. La situazione più spinosa riguarda proprio la punta centrale, visto che Abraham è infortunato e starà fuori per buona parte della prossima stagione. Intanto, c’è l’annuncio in merito al futuro di un obiettivo di mercato della Roma: svelato il futuro del centrocampista, sta arrivando per 15 milioni.

Calciomercato Roma: svolta a centrocampo, lo prendono subito

Nella lista di Mourinho, per il centrocampo, oltre a Renato Sanches c’era anche lui. Il portoghese del Psg è ancora in orbita Roma, visto che può arrivare in prestito secco dai francesi come successo con Wijnaldum la scorsa estate.

L’operazione può entrare nel vivo nelle prossime settimane, intanto un’altra alternativa a Sanches sta sfumando. C’è l’annuncio in merito all’addio del centrocampista, obiettivo di mercato della Roma, che è pronto a lasciare la Serie A.

Nico Dominguez è a un passo dall’addio: il Bologna lo sta vendendo per 15 milioni di euro.

Roma: sfuma Dominguez, sta andando in Turchia

Come riportato da Sportitalia, Nico Dominguez è sempre più vicino al Fenerbahce. Il club turco s’è avvicinato alla richiesta del Bologna che è pronta a cedere il ragazzo per 15 milioni di euro. Alla base di questa decisione il mancato rinnovo di contratto, in cadenza nel 2024. Per questa ragione, questa è l’ultima chance per monetizzare. La Roma s’era interessata a Dominguez in tempi non sospetti ma l’affare è arenato. Stesso discorso vale anche per la Fiorentina, che aveva provato ad inserirsi nella trattativa con il Bologna per l’arrivo alla corte di Italiano dell’uruguaiano. Alla fine l’affare non è decollato ed è per questo motivo che il club in pole per prendere Dominguez è il Fenerbahce.