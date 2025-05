Klopp in Serie A: l’agente non ha dubbi questa volta

A neanche un anno dal suo arrivo in RedBull Jurgen Klopp potrebbe lasciare il suo incarico per tornare ad allenare.

Nel corso di questi giorni il suo nome è stato accostato con insistenza ad un club di Serie A, al quale avrebbe anche dato la sua totale disponibilità al trasferimento. Il post social della proprietà aveva poi cominciato a far sognare i tifosi, che già stavano cominciando a fantasticare un Jurgen Klopp selvatico alla guida della loro squadra del cuore.

Ovviamente è meglio non è escludere mai nulla in questi casi, ma nelle scorse è l’agente dell’allenatore tedesco è uscito allo scoperto svelando una volta e per tutte il futuro del suo assistito, mettendo così un punto definitivo alla vicenda.

Prendono Klopp: annuncio dell’agente

Jurgen Klopp potrebbe allenare in Serie A a partire dalla prossima stagione. L’allenatore tedesco è stato infatti accostato alla panchina della Roma, alla ricerca di un profilo esperto con il quale dare il via ad un vero e proprio ciclo vincente. Addirittura questa mattina La Stampa ha svelato che l’ex Liverpool avrebbe anche già detto sì al club giallorosso, che però ha da che convincere la RedBull a lasciar partire l’allenatore.

Ovviamente la situazione è più facile a dirsi che a farsi, anche perché difficilmente l’azienda austriaca lascerà partire colui il quale gestisce l’area sportiva. Una risorsa del genere, soprattutto dopo il fallimento del RedBull Lispia di quest’anno, è essenziale, motivo per il quale solo tramite un’indennizzo la Roma potrà portare in Serie A Jurgen Klopp. Eppure, nelle scorse ore l’agente del tedesco è uscito allo scoperto svelando tutta la verità dietro le voci di questi ultimi giorni.

Intervistato dai colleghi di WinWin All Sports, infatti, Mark Kosicke ha smentito completamente queste indiscrezioni, annunciando che Jurgen Klopp non diventerà il nuovo allenatore della Roma. Poi che sia una mossa di depistaggio questo non lo sappiamo, almeno per il momento, ma la sensazione è che solo a campionato finito lo scopriremo.

Klopp in Serie A: si valutano alternative

Mark Kosicke è stato chiarissimo: le voci che vedono Jurgen Klopp vicino alla panchina della Roma sono menzogne. Il tedesco è contento in RedBull e proseguirà il suo percorso da dirigente almeno fino all’anno prossimo. Ovviamente tutto è possibile, ma per il momento le probabilità di vedere Klopp in Serie A sono bassissime.

A fronte di questo la Roma starebbe proseguendo nel casting del suo nuovo allenatore, scelta che Ghisolfi ha lasciato a Claudio Ranieri. Tanti profili alletterebbero il prossimo Senior Advisor giallorosso, che a fronte delle difficoltà per Klopp avrebbe messo nel mirino un nome in particolare, quello di Gian Piero Gasperini. Prossimo a salutare l’Atalanta, il tecnico di Grugliasco è a oggi il principale candidato alla panchina della Roma, che però deve guardarsi bene le spalle dalla Dea stessa, che a sorpresa starebbe cercando di trattenerlo. Staremo a vedere.