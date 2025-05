Il Milan ha scelto Tare: subito il primo acquisto

La telenovela è finita: stando alle ultime notizie l’ex Lazio Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan.

Nella serata di ieri è arrivata la tanto attesa svolta, con Giorgio Furlani e il gruppo di lavoro rossonero che alla fine hanno deciso di puntare sul dirigente albanese. Per un momento si era creduto che il Diavolo potesse fare un nuovo tentativo per Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta, ma alla fine si è deciso di andare sul sicuro puntare su un profilo comunque esperto come Tare.

Neanche il tempo di firmare il contratto che il prossimo direttore sportivo del Milan si sarebbe già messo al lavoro per rinforzare la squadra con un acquisto del quale si parlerebbe da tempo.

Telenovela finita: sarà Tare il prossimo direttore sportivo del Milan

Da Fabio Paratici a Tony D’Amico, passando per Lee Congerton fino ad arrivare, finalmente, ad Igli Tare. Stando alla penna della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, sarà l’albanese il prossimo direttore sportivo del Milan. Una trattativa lunga, estenuante, fatta di continui incontri e una fumata bianca che tardava ad arrivare.

Si è perso tempo, tanto, anche perché prendendolo qualche mese fa il Milan avrebbe potuto cominciare a programmare già da tempo la prossima stagione, ma considerando come stanno andando le cose dalle parti di Casa Milan sorge spontaneo dire “meglio tardi che mai”.

Da precisare che Igli Tare non ha ancora firmato nulla, ma secondo la rosea si tratterebbe essere di una questione di giorni. Ambo le parti hanno fretta di stringersi la mano per ripartire, con il prossimo dirigente rossonero che avrebbe anche già in mente il primo acquisto da regalare al Milan in vista della prossima stagione. Allo stesso tempo, però, avrà a che fare con questioni delicate come i rinnovi dei vari big e le cessioni, ma presentarsi con un rinforzo è la cosa migliora che Tare possa fare anche per risanare leggermente l’ambiente.

Subito il primo acquisto di Igli Tare

Igli Tare si potrebbe presentare al Milan con un grande acquisto. Considerando la cessione oramai prossima di Tijjani Reijnders al Manchester City, il dirigente albanese dovrà lavorare in primo luogo per sostituire l’olandese, diventato in sole due stagioni un vero e proprio idolo per i tifosi rossoneri.

Ovviamente una sua uscita infuocherebbe ulteriormente l’ambiente, che però potrebbe placarsi nel momento in cui Tare dovesse portare in rossonero Samuele Ricci, da sempre l’obiettivo numero 1 della dirigenza rossonera per il centrocampo. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che il primo acquisto del dirigente albanese potrebbe non essere un calciatore ma un allenatore, dato che Sergio Conceiçao a partire da domenica non sarà più l’allenatore del Milan. Staremo a vedere.