Calciomercato, Xavi sbarca in Serie A: intreccio con Sarri

Xavi Hernandez è pronto ad essere protagonista in Serie A: spunta la nuova decisione per il prosieguo della sua carriera. Ecco la verità a sorpresa

Saranno settimane intense per conoscere la prossima big di Xavi. L’allenatore spagnolo è ormai senza squadra da parecchi mesi: sono arrivate tante richieste, ma le ha sempre rispedito al mittente. Spunta la nuova decisione a sorpresa con l’intreccio con Maurizio Sarri.

L’allenatore spagnolo, Xavi Hernandez, non vede l’ora di ritrovare una big per mettere in pratica le sue idee di gioco. Spunta la verità in Serie A: c’entra anche Maurizio Sarri. Novità importanti per iniziare subito un nuovo percorso avvincente in Italia: una voglia immensa per arrivare fino in fondo. Xavi ha lanciato tanti giovani in Prima squadra aggregando così Balde e Yamal: il talento classe 2007 ormai ha spiccato il volo, ma dovrà dire per sempre grazie a Xavi.

Calciomercato, la mossa a sorpresa per Xavi: la verità in Serie A

Saranno ore frenetiche per trovare così la giusta chiave in vista della prossima stagione. L’allenatore catalano potrebbe così sbarcare subito in Italia: conosciamo gli ultimi dettagli decisivi per la nuova destinazione tanto ambita dai suoi colleghi.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, nel mirino del Milan ci sarebbe anche il profilo di Xavi Hernandez. Il primo nome della lista è quello dell’ex Napoli e Juve, Maurizio Sarri, pronto a tornare in pista in Serie A. Dopo la sua avventura alla guida del Barcellona per tre stagioni, è alla ricerca di un nuovo progetto avvincente. Già in passato è stato accostato alle big italiane ed europee: ecco la nuova destinazione italiana.

La dirigenza rossonera ha intenzione di rivoluzionare l’assetto dirigenziale e la rosa a disposizione del futuro allenatore. Novità importanti arriveranno subito con l’immediato addio di Sergio Conceicao, che ha regalato un trofeo stagionale con il trionfo in Supercoppa italiana. Leao e compagni hanno perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna dando così un brutto segnale: ora arriverà la decisione della proprietà del Milan per mettere subito in chiaro le nuove dinamiche.

Una voglia immensa per apporre subito la firma sul contratto: ecco la nuova decisione in vista del futuro. Ecco la verità in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per vederlo sulla panchina rossonera, ma in pole resiste ancora Maurizio Sarri.