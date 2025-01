Vlahovic venduto subito per soli 30 milioni: annuncio dell’agente

Dusan Vlahovic via, per meno della metà di quanto è stato comprato. È l’ultima follia di calciomercato della Juventus.

Una follia vera e proprio perché, considerando quella che è la minusvalenza, vede un assurdo dietrofront da parte della Juventus che, fino a poco tempo fa sembrava non intenzionata a calare le proprie pretese economiche e con una cessione che si sarebbe consumata soltanto per cifre vicine ai 60 o 70 milioni di euro.

Le cose però, sarà perché i club sanno della situazione Vlahovic, sarà per lo scarso rendimento del serbo, sono cambiate drasticamente. Un cambiamento totale, dopo l’arrivo in prestito di Kolo Muani, che può spingere Vlahovic alla cessione imminente per quella che diventerebbe poi, per chi lo prende, un’occasione da soli 30 milioni di euro.

Calciomercato: Vlahovic via per soli 30 milioni, la rivelazione dell’agente

Vlahovic non solo è tagliato fuori dal progetto Juventus, ma non rinnoverà neppure. E questo spinge inevitabilmente la Juve a cederlo, pure se a cifre inferiori, nettamente inferiori, rispetto a quelle precedenti.

L’attaccante di Belgrado classe 2000 ha infatti un contratto valido fino al 30 giugno 2026 e non sarà alla Juve il suo futuro, stando a quelle che sono le voci su di lui. A 25 anni sarà pronto a cambiare squadre, anche al costo di separarsi dalla sua amata Italia, nella quale vive da ormai diversi anni, considerando il suo passato anche ai viola.

Ad annunciare il tutto è stato l’agente FIFA, Vincenzo Morabito che, ai microfoni di Chiamarsibomber.com ha svelato quelle che sono le ultime su Vlahovic e del suo addio alla Juventus.

Dove giocherà Vlahovic? L’intervista dell’agente FIFA

L’agente FIFA ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla cessione di Vlahovic: “Lascerà la Juventus, probabilmente Vlahovic giocherà per il Chelsea o per il Manchester United. La cessione potrebbe anche venir fuori in questi ultimi giorni di mercato a gennaio perché in casa Juve non c’è aria di rinnovo e i bianconeri vorrebbero liberarsene ora, non a giugno. Si potrebbe fare per 30 milioni di euro, è inevitabile”.

Aggiornamenti su Vlahovic: c’è anche un’altra ipotesi

C’è anche un’altra ipotesi, come ha svelato successivamente Gianluca Di Marzio, sul trasferimento di Dusan Vlahovic. A prenderlo, vorrebbe essere l’Al-Nassr di Stefano Pioli, che vorrebbe chiudere nell’immediato per il colpo dalla Juve. Il problema è che lo stesso centravanti serbo non avrebbe alcuna intenzione di giocare in Arabia Saudita.