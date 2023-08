Tragedia nel calcio, calciatore ucciso da un coccodrillo: lo ha sbranato

Tragedia nel mondo del calcio, scioccante quanto accaduto al calciatore che è stato sbranato da un coccodrillo.

Scioccante la vicenda, che è stata raccontata secondo quanto ricostruito in merito al calciatore sudamericano che ha lasciato la vita a soli 29 anni, con le indagini che sono avanzate a seguito della ricostruzione, appunto, dei testimoni. Un coccodrillo lo avrebbe sbranato, con il corpo lacerato dell’ormai ex numero 10 che lascia una famiglia con due figli.

Tragedia scioccante nel calcio: ucciso da un coccodrillo

Alla riva di un fiume, in un momento dove un calciatore si era gettato in acqua per rinfrescarsi, si è consumata la terribile tragedia che vede protagonista il calciatore di 29 anni che è stato sbranato dal coccodrillo.

Il calciatore del Deportivo Rio Canas, Jesus Lopez Ortiz, è morto a seguito dell’attacco di un coccodrillo. È successo alla riva del fiume Canas de Santa Cruz, a Guanacase. Il calciatore costaricano si trovava in acqua per un rinfresco, alle sei del mattino, quando stava recandosi alla casa del cugino. Fatale l’aggressione del coccodrillo che lo ha letteralmente sbranato, facendolo morire all’istante, in acqua.

Tragedia nel calcio: il racconto sulla morte del calciatore a causa del coccodrillo

A prendere voce, sulla terribile tragedia, è l’allenatore del club di Jesus Lopez Ortiz. Il calciatore è morto a seguito di un attacco da parte di un coccodrillo e il tecnico Luis Montes ne ha parlato così, pubblicamente, alla stampa: “È stata una decisione completamente sbagliata quella di rinfrescarsi al fiume, è una tragedia. Parliamo di un calciatore esemplare, nel campo e fuori. Pronto a dare sempre una mano, educato, calmo. Fantastico per il talento in campo e nello spogliatoio, una leadership unica. Siamo scioccati, era un punto di riferimento per il calcio qui. Una grave perdita per noi che lo conosciamo nel privato e per tutta la città”.

Morto dopo l’attacco di un coccodrillo: ecco chi era Jesus Lopez Ortiz

Lascia due figli Jesus Lopez Ortiz, la sua ultima partita era stata giocata il giorno prima del fatale incidente col coccodrillo. La sua squadra aveva battuto il Deportivo Guardia per 5 reti a uno. Il calciatore, numero 10 del club, era un padre amorevole per i suoi due figli.