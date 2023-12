La Juve rischia grosso: la Premier piomba sul talento

C’è molta preoccupazione in casa Juventus per via del forte interessamento della Premier League sul calciatore

Altro che corteggiamento o altro, il top club inglese fa sul serio per il talento. Non una buona notizia per il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri che punta molto forte sul giocatore. Tra l’altro un atleta che, fino a questo momento della stagione, sta impressionando davvero tutti gli addetti ai lavori.

In particolar modo, come riportato in precedenza, moltissimi club stranieri. Tanto è vero che, nel corso di alcune interviste nel pre e dopo match, il manager livornese ha sempre elogiato il giocatore per le sue impressionanti qualità. Ora il rischio che possa andare via da Torino aumenta sempre di più.

Juventus, il Liverpool fa sul serio per il talento di Allegri

Non è affatto un mistero che Kenan Yildiz sia considerato come uno dei migliori calciatori della sua generazione. A 18 anni, infatti, sta facendo parlare molto di sé. Poche settimane fa è arrivata anche la prima convocazione nella nazionale turca allenata dall’italianissimo Vincenzo Montella. Proprio il nativo di Pomigliano D’Arco lo ha lanciato dal primi minuto contro la Germania e l’attaccante lo ha ripagato con un grande gol contro la Germania che difficilmente potrà mai dimenticare.

Gol a parte il calciatore ha mostrato a tutti gli addetti ai lavori di essere all’altezza della situazione. Senza dimenticare di un fisico e di una tecnica che non passano affatto inosservati. Secondo quanto riportato dal noto sito sportivo ‘Calciomercato.it‘ pare che il nuovo direttore sportivo del Liverpool, Jorg Schmadtke, abbia inserito nella lista dei desideri proprio il nome di Yldiz. Non solo: lo segue da moltissimo tempo, fin da quando militava nelle giovanili del Bayern Monaco.

Senza dimenticare il fatto che si tratta di un tipo di profilo che piace moltissimo a Jurgen Klopp. Non è affatto un mistero che il tecnico tedesco adori lavorare con i giovani ed, allo stesso tempo, farli crescere e migliorare sempre di più. Può giocare sia come punta centrale che come esterno offensivo.

Insomma, una vasta scelta per il reparto offensivo. Lo sa benissimo Allegri che, però, non se ne vuole assolutamente privare. Nel caso in cui dovesse arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili allora se ne potrà anche parlare. Addirittura anche nella prossima sessione del calciomercato estivo.