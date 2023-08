La Juventus prende lo “scarto” del Bayern Monaco: affare d’oro

La Juventus è al centro di numerosi voci di mercato che possono cambiare la rosa di Massimiliano Allegri: c’è un nome importante in lista.

Il calciomercato della Juve è già al centro di vortici di cambamenti che stanno rivoluzionando il volto del club di Allegri. Aveva chiesto miglioramenti di primo livello e ora è tempo di mettere nero su bianco per completare la rosa prima dell’inizio del campionato.

I bianconeri hanno deciso di provare a migliorare la rosa seppur senza coppe europee per permettere ad Allegri di giostrare al meglio la squadra. Le ultime stagioi non sono state positive per la società bianconera che non ha vinto trofei e non è riuscita a tornare ai fasti di un tempo.

Calciomercato Juventus, Giuntoli all’assalto del campione

La Juventus sta studiando qualche colpo a sorpresa da regalare ad Allegri e pochi giorni prima dell’inizio del nuovo campionato di Serie A. Allegri sta aspettando nuovi calciatori per poter tornare a vincere e competere di nuovo a grandi livelli, come era abituato fino a qualche anno fa.

Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli sono cambiati anche gli obiettivi e i nomi su cui puntare, visto lo scouting dell’ex direttore sportivo del Napoli che punta tanto su calciatori giovani o anche da rilanciare.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta studiando un colpo d’oro dal Bayern Monaco. Il club bavarese è in fase di rivoluzione e può cambiare gran parte della rosa per la prossima stagione.

Juventus all’assalto: Giuntoli prende il “nuovo Pogba”

Il nome nuovo che circola in casa Juventus come nuovo centrocampista è quello di Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. Il centrocampista olandese è da tempo nel mirino dei bianconeri, già quando giocava nell’Ajax ed era considerato uno dei migliori d’Europa e per questo poi il club bavarese ha puntato su di lui.

Ma con Tuchel trova poco spazio e potrebbe decidere di lasciare il club proprio nelle prossime ore. La Juve pensa a Gravenberch per rinforzare il centrocampo e chiudere un colpo eccezionale, probabilmente, a prezzo di saldo.

Gravenberch sarebbe il colpo perfetto per la Juventus, perché il centrocampo ha bisogno di un rinforzo importante per tornare ad essere uno dei più forti della Serie A.

Gravenberch alla Juventus: offerta in prestito

La Juventus vuole Gravenberch dal Bayern Monaco. Per la Juventus sarebbe un colpaccio, dato che ha tanta fame di affermarsi e vuole rilanciarsi anche nel grande calcio. I suoi agenti sono Vincenzo Raiola e José Fortes Rodrigues, che hanno rapporti ottimi con la dirigenza bianconera.

La Juventus vuole Gravenberch ma lo chiederà in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco. Secondo quanto riferisce Tuttosport potrebbe essere la soluzione migliore per definire l’accordo nelle prossime ore.