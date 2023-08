Roma, Mourinho è una polveriera: ultimatum alla società

La Roma sta vivendo con intensità estrema il calciomercato estivo: ci sono ancora dei problemi che attanagliano José Mourinho che è molto nervoso.

Tiago Pinto ha ha iniziato a costruire la rosa per la prossima stagione per rendere felice José Mourinho ma ci sono ancora delle situazioni da sistemare. Lo Special One ha chiesto obiettivi importanti rispetto alla scorsa stagione perché vuole vincere trofei e, soprattutto, tornare in Champions League, terminando tra le prime della classe nella nuova stagione che sta per iniziare.

Ci sono ancora tanti colpi da mettere a segno per la Roma e alcune situazioni da sistemare per completare la rosa e renderla più competitiva, anche rispetto a tutte le altre squadre di Serie A.

Roma, Mourinho è una furia: il motivo

Per la Roma ci sono stati i primi acquisti ma la rosa di Mourinho non è ancora completa e possono esserci novità nelle prossime ore. Nei giorni che verranno, si lavorerà proprio in questo senso: il calciomercato entra nel vivo a poche settimane dall’inizio della nuova Serie A e l’allenatore portoghese cerca soluzioni di un certo livello.

La Roma di José Mourinho è chiamata al salto di qualità per crescere ancora di più e continuare a scalare la classifica e tornare a far meglio anche in Europa. La scorsa stagione è terminata con la cocente sconfitta in finale di Europa League che ha lasciato l’amaro in bocca allo Special One che avrebbe voluto ripetere il trionfo di due stagioni fa, con la vittoria della Conference League.

Ora per la Roma ci sono dei colpi di mercato da mettere a segno prima della fine della prossima settimana.

Mourinho nervoso per il mercato: ha chiesto un attaccante

Il futuro della Roma si scrive nelle prossime ore e Mourinho intanto ha chiesto immediati rinforzi e si sta innervosendo. Sono già arrivati colpi molto importanti, soprattutto Ndicka e Aouar a parametro zero ma ora Lo Special One non intende più aspettare e vuole allenare una rosa completa.

Il portoghese è stato molto chiaro con la società: sul calciomercato servono ancora un centrocampista e un attaccante. L’infortunio di Abraham ha creato un vuoto importante e ora bisogna lavorare per rimediare il prima possibile.

Mourinho vuole subito un attaccante per la sua Roma. Ha chiesto due nomi su tutti: Alvaro Morata o Marko Arnautovic. Nelle sue idee c’è la volontà di non affidarsi solo ai giovani o solo a Belotti e vuole un nome importante.

Mourinho vuole Arnautovic: lui ha detto sì

La Roma vuole Marko Arnautovic. Il centravanti del Bologna vuole una nuova sfida e sta pensando di accettare la meta giallorossa, spingendo anche con il club felsineo per essere ceduto.

Secondo Il Corriere dello Sport, Arnautovic ha già detto sì alla Roma e nei prossimi giorni può chiudere la trattativa. Il suo mancato arrivo a Roma nelle prossima settimana potrebbe rendere Mourinho estremamente nervoso e creare anche un caso dimissioni.