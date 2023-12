La Roma fa spese in casa bianconera: compra con i soldi di Aouar

La Roma ha individuato un grande obiettivo in casa bianconera per la prossima sessione di calciomercato. Per acquistarlo, serve l’addio di Aouar

Il percorso della Roma in Europa e in Italia è fatto di alti e bassi, una mancanza di continuità che José Mourinho sta cercando di combattere in tutti i modi, soprattutto in trasferta. Il tecnico portoghese non sa se resterà nella Capitale a lungo termine, ma ha necessità di una rosa di maggiore qualità per pensare di vincere titoli.

Oltre al restyling in difesa che sicuramente in estate avrà luogo, bisogna fare particolare attenzione al centrocampo. Qualche mese fa l’obiettivo di aggiungere qualità nel cuore del gioco era stato centrato con gli arrivi di Renato Sanches e Aouar. L’ex centrocampista del PSG, però, è più in infermeria che in campo e non sembra poter essere un interprete su cui puntare per il futuro. L’ex Lione, invece, si accende a intermittenza, anche se qualche soddisfazione in più l’ha già regalata.

Insomma, servono certezze e proprio il 25enne francese potrebbe essere sacrificato in uscita per far sì di arrivare a un nuovo centrocampista. Per Mourinho non è indispensabile e soprattutto potrebbe rappresentare un’interessante plusvalenza per sistemare i conti. Il suo valore di calciomercato, infatti, si attesta a 10 milioni di euro e ha molti estimatori in Ligue 1, in primis Lille e Lens, in corsa per un posto in Champions League.

Aouar per arrivare al colpo in Serie A: la strategia della Roma

Essendo arrivato a parametro zero, Aouar potrebbe portare un tesoretto importante per sistemare i conti e poi reinvestire. In tal senso, Tiago Pinto ha già messo gli occhi su un calciatore di Serie A, un po’ dimenticato in questa prima parte di stagione.

Stiamo parlando di Sandi Lovric. L’anno scorso era un perno dell’Udinese, l’insostituibile dei bianconeri per la capacità di svolgere al meglio entrambe le fasi, andare in gol e per la facilità di corsa. Queste caratteristiche non le ha perse, ma dopo qualche grave errore, ha perso il posto da titolare e anche contro l’Inter è entrato a gara in corso, senza lasciare il segno. La Roma non si è dimenticata di lui e fiuta l’affare, utilizzando proprio i soldi guadagnati dalla cessione di Aouar.

Insieme alla certezza Cristante, Lovric e Pellegrini formerebbero una mediana tutta muscoli, ma aumentando i chilometri di campo coperti e la qualità. Per questo i giallorossi potrebbero guadagnarci non poco, anche nel contropiede e in termini realizzativi.