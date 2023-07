L’agente di Koopmeiners svela tutto: accordo con la big

Teun Koopmeiners è ancora uno dei nomi più appetiti per il calciomercato estivo: il suo agente ha svelato una novità importantissima.

Il nome del centrocampista olandese è balzato in cima alla lista dei desideri di molti club importanti che hanno deciso di puntare su nomi nuovi in mezzo al campo. L’atalantino è diventato uno dei più forti in Serie A e il suo futuro, ora, è tutto da scrivere. Può crescere ancora tantissimo e dare dimostrazione del talento smodato di cui è possessore.

Nelle prossime settimane può cambiare il futuro di Koopmeiners. L’Atalanta non lo reputa incedibile ma gli dirà addio solo a cifre di un certo livello.

Atalanta, futuro incerto per Koopmeiners: le ultime

L’Atalanta si gode il talento di Teun Koopmeiners e nel futuro dell’olandese c’è ancora tanto da scrivere. I due anni in Serie A sono stati estremamente importanti per una crescita personale che lo ha portato ad essere uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Ha fatto benissimo anche nell’ultima stagione, diventando un vero e proprio jolly per Gasperini.

Proprio la sua duttilità è stata fondamentale anche per attirare gli occh delle grandi del nostro campionato e d’Europa. Il futuro di Koopmeiners è in bilico e solo le prossime settimane decideranno se farà o meno il salto di qualità definitivo.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, le big di Serie A hanno deciso di accelerare per acquistare Teun Koopmeiners.

L’entourage di Koopmeiners svela un clamoroso retroscena

Il calciomercato estivo può definire quale sarà il prossimo club di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese piace moltissimo ai top club italiani e in particolare a Napoli e Juventus. Gli azzurri provarono a portarlo in Serie A prima dell’accordo con l’Atalanta e potrebbero ripensarci ora, in caso di addio di Piotr Zielinski.

Vincenzo Morabito, membro dell’entourage di Koopmeiners, ai microfoni di TvPlay, ha svelato un particolare retroscena di mercato sull’affare Napoli-Koopmeiners.

“Koopmeiners secondo me resterà all’Atalanta, malgrado il Napoli avrebbe potuto acquistarlo anni fa: lo avevano in mano prima che andasse all’Atalanta, poi non ha avuto le risorse per chiudere. Jansen mi ha assicurato che resta a Bergamo e che hanno chiuso per il di rinnovo di contratto“.

Koopmeiners era anche idea per la Juventus

Il rinnovo di contratto di Koopmeiners con l’Atalanta rovina i piani di mercato al Napoli e anche alla Juventus. Gli azzurri non riusciranno a prenderlo anche in caso di cessione di Zielinski e lo stesso vale per i bianconeri che, però, avrebbero prima dovuto sistemare altre vicende.

L’interesse della Juventus per Koopmeiners nasce dall’approdo di Giuntoli in bianconero. Il direttore sportivo ex Napoli avrebbe potuto portare l’olandese in terra partenopea qualche stagione fa e ora pensava di riprovarci.