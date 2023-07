Incontro con l’Inter: “Si è parlato di Donnarumma”

Dopo aver salutato Onana, pronto a passare al Manchester United, l’Inter sta pensando di sostituirlo nientemeno che con Gigio Donnarumma.

Manca ormai solo l’ufficialità prima di poter considerare André Onana il nuovo portiere del Manchester United. I Red Devils e l’Inter hanno trovato l’intesa per il trasferimento all’Old Trafford del numero uno camerunese. Il club inglese verserà nelle casse nerazzurre 50 milioni di euro più 5 di bonus (in 4 tranche).

Con questa cessione l’Inter realizza una plusvalenza super, dato che Onana era arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero dall’Ajax. Un’altra straordinaria operazione del duo Marotta-Ausilio, che ora è alla ricerca di un sostituto all’altezza da regalare il prima possibile a Simone Inzaghi.

Il primo obiettivo è sempre Yann Sommer, portiere del Bayern Monaco, in uscita dai bavaresi. Gli ultimi rumors rivelano che la dirigenza interista avrebbe già bloccato l’estremo difensore svizzero. Il Bayern Monaco chiede 6 milioni di euro per Sommer, una cifra che l’Inter considera accettabile (anche se Marotta proverà ad abbassare qualcosa).

Non è tutto, perché l’Inter ha ormai messo le mani anche su Anatolij Trubin, numero uno dello Shakhtar Donetsk. I nerazzurri non vorrebbero però spendere più di 10 milioni per assicurarsi il 21enne ucraino, mentre lo Shakhtar sembra volerne chiedere almeno il doppio.

Inter, svolta clamorosa: i nerazzurri vogliono Donnarumma

Marotta e Ausilio si stanno comunque guardando intorno per non farsi cogliere impreparati nel caso non andassero in porto queste operazioni. Proprio nei giorni scorsi è infatti emerso che uno dei portieri più forti d’Europa potrebbe finire presto sul mercato. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, su cui è emerso più di un dubbio da parte del nuovo allenatore del PSG, Luis Enrique.

Il tecnico spagnolo ha bisogno di portieri che sappiano giocare molto bene la palla con i piedi, in modo tale da praticare il gioco dal basso. L’ex numero uno del Milan non sembra riuscire a dare garanzie in tal senso, dato che in passato è incappato in più di un errore (in particolare quello contro il Real Madrid in Champions). Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro di Fcinter1908.it, la dirigenza nerazzurra avrebbe avuto un incontro con l’agente Enzo Raiola per parlare proprio della situazione relativa a Donnarumma.

Se il portiere di Castellammare di Stabia dovesse davvero finire sul mercato l’Inter sarebbe pronta a prendere la palla al balzo. Marotta e Ausilio avrebbero proposto un prestito con diritto/obbligo di riscatto: una pista che potrebbe anche interessare il Paris Saint-Germain. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi.