Furto dopo il derby: momenti di terrore, svelato il bottino

Svelato il bottino dei ladri che hanno letteralmente terrorizzato l’interista dopo la gioia del derby a Milano.

Un brutto momento quello vissuto da lui e dalla sua famiglia, considerando quella che è stata la vicenda extra-campo perché, dopo il derby vinto per cinque reti a uno contro il Milan, la situazione vissuta all’interno del ristorante.

I ladri hanno terrorizzato la famiglia di Lautaro Martinez, con la polizia che sta indagando e spera di incastrare i ladri il prima possibile.

Derby rovinato a Lautaro Martinez: furto con scasso

Prima la gioia e poi il terrore, i ladri hanno deciso di rovinare il derby vinto a Lautaro Martinez, per quanto accaduto nella giornata di ieri, precisamente nel centro di Milano, lì dove vive appunto il capitano dell’Inter.

Il calciatore argentino e sua moglie, Augustina Gandolfo, hanno vissuto momenti di terrore considerando quella che è stata l’introduzione nel corso della notte di domenica, con la notizia che è diventata di dominio pubblico in queste ultime ore. Il bottino è stato svelato, ma la paura è stata forte e va oltre ogni cifra.

Il sentirsi violati, con la moglie e la famiglia di Lautaro Martinez che è preoccupata adesso per come i ladri sono riusciti a superare le misure di sicurezza all’interno del proprio ristorante, riuscendo comunque a fare introduzione. La moglie di Lautaro Martinez, proprietaria del ristorante in centro a Milano, ha subìto dunque un furto con scasso ed è adesso caccia ai ladri.

Terrore e tanta rabbia: la polizia indaga, svelato il bottino dei ladri

Terrore e tanta rabbia per la famiglia Martinez, il motivo è legato non tanto al bottino, quanto alla paura di esser stati derubati in pieno centro a Milano. Come riportato da Il Giornale, Lautaro Martinez ha perso mille euro, bottino “misero”, ma resta appunto lo sgomento per quanto accaduto a lui e a sua moglie, Augustina Gandolfo.

La polizia ha aperto le indagini per quanto accaduto all’interno del ristorante Coraje, in pieno centro a Milano. A scoprire i ladri sono stati i dipendenti dello stesso locale che, vedendo la porta secondaria d’ingresso, hanno notato forzata la propria serratura.

I video incastrano i ladri: presto saranno individuati

Ci sono i video di sorveglianza che incastrano i ladri ed è in tal senso che la polizia sta portando avanti le indagini, andando successivamente ad arrestare i quattro uomini incappucciati apparsi nei video. Non è nuova una situazione del genere per i calciatori in generale, ma all’Inter è già successo negli ultimi temi. A Calhanoglu un anno fa, così come a Stefano Sensi, con le loro abitazioni che furono svaligiate sempre a Milano. E in derby successe anche ad Arturo Vidal, ormai ex calciatore di Serie A e dell’Inter.