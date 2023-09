Bonucci può inguaiare la Juve: “Gli basta raccontare quella cosa…”

Leonardo Bonucci non si è lasciato nel migliore dei modi con la Juventus e adesso potrebbe avere anche un’arma in più contro l’ormai suo ex club.

Leonardo Bonucci è passato all’Union Berlino separandosi dalla Juventus non nel migliore dei modi. Anzi. Prima è stato messo fuori rosa dal club, poi ha deciso di andare appunto via e di cambiare aria. Solo in seguito è arrivata (anche) la decisione di far causa alla società bianconera per danni di natura professionale e d’immagine. Adesso può arrivare una nuova possibile mossa.

La Juventus si prepara per non farsi trovare impreparata sulle eventuali mosse di Leonardo Bonucci. Il difensore si è mosso per vie legali, quindi fa sul serio. E le sue parole, rilasciate in un’intervista a ‘SportMediaset’, solamente qualche giorno fa ne hanno dato un’ulteriore conferma. Se ancora ce ne fosse bisogno. Il difensore dell’Union Berlino ha riferito che tante situazione di cui il club ha parlato non sarebbero vere.

Anzi, secondo la sua ricostruzione dei fatti in realtà sarebbe stato messo ai margini in modo del tutto inaspettato. Motivo questo per cui non ha accettato la decisione di metterlo fuori rosa e di privarsi di lui con la stagione già alle porte. Adesso, però, secondo Luigi Moncalvo il giocatore avrebbe anche un’altra arma da potersi giocare per mettere la Juve in difficoltà. Ecco di cosa si tratta.

Bonucci-Juventus, Moncalvo è dalla parte del giocatore: ecco cosa potrebbe raccontare l’ex bianconero

Gigi Moncalvo a ‘Radio Napoli Centrale’ ha parlato così del caso legata a Leonardo Bonucci dopo la separazione dalla Juventus: “Bonucci fa benissimo a fare causa alla Juventus, perché l’hanno mandato via in modo sconsiderato. Bonucci ha fatto bene, mentre ha fatto male Mandzukic a non farlo”.

“La Juventus – ha continuato Moncalvo – l’ha mandato via in modo sconsiderato. Lo dimostra il docufilm in 8 puntate che la Juventus ha consentito a ‘Prime Video’ di realizzare nell’anno più sciagurato della sua storia, quando era allenata da Pirlo. In quel filmato, che si può ancora vedere, Bonucci è mostrato come un giocatore di grande considerazione e peso all’interno dello spogliatoio”.

E poi l’indiscrezione: “Bonucci ha una arma formidabile nelle mani: conosce la verità dei rapporti tra la Juventus e i gruppi organizzati della Curva Sud. Gli basta raccontare questa verità. Perché, se la raccontasse, manderebbe all’aria tutti i rapporti che la Juventus ha intessuto con loro…”, ha concluso il giornalista.