Uefa, un club nei guai: aperta indagine per un mercato “sospetto”

La sanzione in vista per l’indagine della Uefa, secondo quella che è la notizia bomba che arriva dall’estero.

Un club finirebbe nei guai, nonostante l’anno fatto di un mercato dispendioso sì, ma non quanto lo fu nelle passate stagioni.

Ci sono stati alcuni movimenti che hanno insospettito e non poco la Uefa, con gli organi federali pronti ad aprire un’indagine secondo quello che è stato il calciomercato del club per la stagione 2023/2024. Sotto al centro delle indagini, infatti, il calciomercato di questa estate con alcuni movimenti “forzati” secondo la stessa Uefa che potrebbero portare a pesantissime sanzioni.

Uefa, indagine dopo il mercato “sospetto”: guai in vista per un club

La Uefa indaga e questa volta non la farà passare liscia, secondo quelle che sono le indagini che porterà avanti la Procura Federale della stessa Federazione europea.

Un’operazione in particolare sarebbe finita nel mirino della Uefa che, in base a quelle che sono le normative sul Fair Play Finanziario che la stessa Uefa impone, desta più di qualche sospetto. Nell’ultimo periodo ci sono state alcune operazioni in uscita, a mercato chiuso, che hanno insospettito la Uefa.

Diversi calciatori, in uscita dal Paris Saint-Germain, si sono trasferiti oltreoceano. Verratti e Draxler, ad esempio, a cifre importanti. Parliamo praticamente del terzo giocatore del PSG a firmare per un club del Qatar, proprio adesso che il club parigino stesso ha bisogno di sistemare la situazione al bilancio per evitare le sanzioni sul Fair Play Finanziario. Ma cosa c’è dietro alle operazioni? La Uefa sta indagando proprio a tal proposito e, dall’estero, spiegano quella che è la situazione a rischio del club transalpino.

Uefa, adesso il PSG rischia seriamente: c’entra il Fair Play Finanziario

Secondo quanto riferito dai colleghi esteri di Fichajes.net, al centro della vicenda, ci è finito il calciomercato del PSG e il Fair Play Finanziario che avrebbe rispettato.

Rispettato sulla carta perché, stando a quella che è l’indagine appunto che apre la Uefa, c’è da capire se ci sono stati movimenti con accordi tra le parti, tra la proprietà qatariota del PSG e appunto i campionati sauditi.

Il passaggio di Draxler all’Al-Ahli ha destato non poche preoccupazioni da parte della Uefa e adesso la stessa Federazione sta cercando di prendere dei provvedimenti attraverso l’indagine che viene aperta. Al centro della vicenda l’esaminazione precisa dell’etica e della “pulizia” dei trasferimenti in uscita dal PSG.

Ultime PSG: cosa rischia il club? Sanzione pesantissima

La sanzione sul PSG, da parte della Uefa, potrebbe essere quella di congelare il mercato per i francesi. Oppure, qualora dovessero procedere sul pugno duro per aver comunque violato le norme del Fair Play Finanziario, potrebbe clamorosamente essere esclusa sulla prossima Champions League.