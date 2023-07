Lazio: Sarri sbatte i pugni sul tavolo, gesto di stizza

Non sembra essere un buon momento in casa Lazio, perché Maurizio Sarri non è per niente felice di quello che sta accadendo e ora è pronto a farsi sentire.

Pochi movimenti al momento per il club biancoceleste che ora dovrà darsi una mossa in vista della prossima stagione, perché ci sono delle novità importanti che riguardano la reazione del tecnico italiano.

Svolta importante che riguarda il futuro e le strategie di calciomercato per le scelte che verranno fatte dalla società per accontentare il proprio allenatore.

Calciomercato Lazio: acquisti e cessioni, la richiesta di Sarri

C’è una situazione particolare in casa Lazio, perché il club biancoceleste è tornato in Champions League in pochi anni grazie al grande lavoro di Maurizio Sarri che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto dietro solo al Napoli nonostante una rosa al di sotto sicuramente delle grandi squadre come Juventus, Milan, Inter e anche Roma. Il lavoro dell’allenatore è sotto gli occhi di tutti e ha dato una grande identità di squadra a tutta la rosa che è cresciuta in maniera importante.

Adesso però serve una svolta, perché l’allenatore ha chiesto e pretende una squadra più completa e di maggiore livello per provare a mantenere alta l’ambizione del club che ora vuole provare ad avere continuità negli anni nei risultati e magari costruire anche qualcosa di davvero importante. Ci sono state diverse richieste da parte di Sarri a Lotito che ora dovrà accontentarlo sul mercato tra acquisti e cessioni.

Al momento è tutto fermo e bisognerà aspettare le prossime ore per capire che tipo di movimenti andrà a fare la Lazio per accontentare Sarri. Le prossime ore saranno decisive per il futuro della società e del rapporto che si andrà a sviluppare con il proprio allenatore.

Lazio: Sarri pretende gli acquisti

Sono diversi gli obiettivi di mercato che ha richiesto Sarri alla Lazio. Ma al momento è tutto fermo e c’è l’allenatore che ha manifestato la sua preoccupazione riguardo questa situazione.

Al momento gli unici movimenti sono stati Milinkovic Savic in uscita e Castellanos in entrata. Per questo motivo Sarri è sembrato stizzito con la Lazio anche nelle ultime dichiarazioni.

Lazio: sfogo di Sarri

Secondo quanto rivelato da Il Messaggero lo stesso Sarri si è lamentato di questa situazione in vista della nuova stagione dove il club della Lazio dovrà affrontare la Champions League.

L’allenatore chiede giocatori pronti e di qualità. Al momento la situazione non sembra essere tranquilla e ci sono continui sfoghi da parte di Sarri nei confronti della sua Lazio che verso fine luglio sembra avere tutto ancora fermo.