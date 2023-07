Richiamato Conte: clamoroso ribaltone in panchina

La notizia è clamorosa ma trova conferme: si attende la risposta di Antonio Conte ad una proposta irrinunciabile.

Il suo nome scatena l’entusiasmo, ritorna sempre ogni volta che una panchina è in bilico e che qualcosa fra le big non va per il verso giusto. Antonio Conte è un tecnico che fa discutere, ma che ha una fila di club pronti a dialogare con lui per affidargli un progetto.

Per lui parlano i numeri, i titoli, ma soprattutto quella capacità di tirare fuori il meglio dai suoi gruppi con carattere e grinta. L’ultima esperienza al Tottenham ha di certo sollevato qualche polemica che già in passato si era creata per i suoi addii alle squadra che ha guidato.

Dalla Juve all’Inter, passando proprio per gli Spurs, i divorzi fra il tecnico pugliese e i club hanno sempre fatto discutere, ma poco importa quando tali episodi si confrontano con il suo palmares. Ecco perché anche in questa sessione di mercato c’è chi pensa all’allenatore leccese.

Si è parlato proprio dei bianconeri, si era fatto anche il nome del Napoli e non sono mancati gli accostamenti a tutti i grandi club esteri a caccia di un tecnico. La chiamata irrinunciabile però sarebbe arrivata, e la proposta per l’allenatore si scontra solo con un dettaglio non semplice da superare.

Conte, adesso cosa fai: arriva una proposta clamorosa

A Torino le voci si rincorrono. C’è chi crede che in caso di passo falso da parte di Allegri in quella che sembra la stagione della verità, toccherà a Spalletti o a Conte il compito di risollevare i bianconeri dopo anni di insuccessi.

Anche l’affaire Lukaku, centravanti che con il tecnico pugliese ha vissuto la migliore stagione della sua carriera, è stato visto come una sorta di anticipazione di ciò che potrebbe accadere nella prossima stagione, o magari a campionato in corso. I discorsi con la Juve però sembrano al momento rimandati. La dirigenza ha confermato Allegri, ma per Conte la chiamata è arrivata ugualmente, è pesantissima, e potrebbe essere anche in questo caso legata al futuro di Lukaku.

Pare infatti che dall’Arabia Saudita siano disposti ad offrire una cifra incalcolabile pur di portare nella Saudi Pro League il tecnico salentino, e allo stesso tempo vorrebbero tentare di arrivare anche a Romelu Lukaku. L’affare complessivo sarebbe sostenibile solo dai club arabi, e arrivano conferme su una chiamata imminente.

A questo punto resta da capire cosa farà Conte. Cedere alle lusinghe della Saudi Pro League o attendere una chiamata nel calcio che conta. La risposta, per uno che ha fame di successi importanti, sembra scontata, e la sensazione è che molti allenatori, in Serie A e all’estero, partiranno nella nuova stagione con l’ombra di un grande allenatore libero e pronto a subentrare.