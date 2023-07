Lazio: rottura immediata con Sarri, Lotito anticipa l’addio

Caos totale in casa Lazio per quello che sta accadendo, perché adesso la situazione potrebbe essere seriamente grave e il futuro di Sarri può essere lontano dalla Capitale.

Qualcosa non sta andando come ci si aspettava e per questo motivo da un momento all’altro la situazione potrebbe prendere una brutta piega in vista del futuro del club biancoceleste che solo qualche settimana fa gioiva per il ritorno in Champions.

Un grande lavoro quello fatto dall’allenatore che però non sembra essere del tutto convinto di come si sta evolvendo questo progetto della Lazio con lui alla guida.

Lazio: Sarri scontanto delle promesse di Lotito

Sarri ha firmato con la Lazio un contratto fino al 2025 ma che potrebbe anche interrompersi prima della fine della scadenza. Perché al momento la situazione in casa Lazio non è delle migliori con l’allenatore che è rimasto scontento di quanto accaduto in queste prime settimane di mercato.

Le promesse che gli erano state fatte da parte del presidente Lotito non sembrano essere state mantenute e ora la situazione sembra essersi complicata in maniera seria. Arriva anche quello che sarebbe un annuncio di calciomercato per quanto riguarda la vicenda di Sarri, con un ex giocatore che è uscito allo scoperto e ha dato una sua analisi di quello che sta accadendo.

Una situazione che rischia di compromettere la stagione del club in vista di quello che inizierà tra qualche settimana nell’anno del ritorno anche in Champions League.

Lazio: rottura Lotito-Sarri, Frey annuncia tutto

Riguardo questa possibile rottura in casa Lazio tra Lotito e Sarri sono arrivate le parole dell’ex calciatore Sebastien Frey che ha parlato di questa vicenda. Ai microfoni di Tv Play di calciomercato.it sono arrivate queste dichiarazioni da parte dell’ex portiere:

“Il discorso di Lotito fa pensare. Conoscendo il modo di fare di Sarri non vorrei si stesse creando una rottura. Si sa come va a finire quando non gli lasci portare avanti le sue idee di mercato. Non c’è un ambiente sereno”.

Lazio: Sarri dice addio senza mercato

Non sarà felice Sarri di non essere accontentato dal punto di vista del calciomercato, per questo motivo l’allenatore potrebbe anche anticipare l’addio dalla Lazio a prescindere dell’attuale contratto che ha stipulato con la propria società.

Ora servirà una mossa di Lotito per quanto riguarda il mercato e i nuovi acquisti o la situazione potrebbe essere più spiacevole del previsto. Preoccupati anche i tifosi sulla vicenda Sarri, visto che l’allenatore è considerato ormai da tempo uno dei migliori in circolazione e con la Lazio ha subito fatto capire di poter essere decisivo nei risultati di un club.