Primo piano caliente: Georgina Rodriguez lato A da sogno

Il selfie scattato da Georgina Rodriguez ha mandato in estasi tutti i suoi follower: il suo lato A è qualcosa di straordinario.

Anche per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è tempo di relax. La coppia sta infatti trascorrendo le vacanze in compagnia dei figli e dalle immagini pubblicate sui social sembra che tutto stia procedendo a gonfie vele.

I primi mesi all’Al-Nassr di CR7 sono stati senza dubbio positivi, come evidenziato dai 14 gol messi a segno in 19 presenze con il club arabo. Cristiano Ronaldo è ora intento a ricaricare le batterie in vista della nuova stagione e quale miglior modo per farlo se non in compagnia della sua amata Giorgina e dei cinque figli.

L’influencer e modella argentina è sempre al fianco del suo compagno, pronta a sostenerlo in tutto e per tutto. Nelle ultime ore Georgina è diventata virale sui social per un video molto divertente che l’ha vista sfortunata protagonista. La compagna di CR7 viene infatti travolta da un’onda mentre si diverte in acqua.

La modella argentina non riesce a rimanere in piedi e scivola giù per la forza dell’onda, suscitando una certa ilarità tra gli utenti. Subito dopo arriva un’altra onda che travolge completamente Georgina. I fan della coppia apprezzano molto i post della compagna di Cristiano Ronaldo, che spesso dimostra di avere anche un piacevole senso dello humour.

Georgina Rodriguez, lo scatto è strepitoso: fan impazziti

Tuttavia, gli ammiratori della splendida showgirl gradiscono soprattutto gli scatti dove Georgina Rodriguez mette in mostra il suo fisico da urlo. Proprio uno degli ultimi scatti pubblicati dalla compagna di CR7 ha letteralmente mandato in visibilio i suoi ammiratori. Tra le varie immagini in spiaggia, dove Georgina compare assieme a Cristiano Ronaldo e al resto della famigliola, ne è spuntata anche una dove la modella è davvero uno schianto.

Nella foto, infatti, Georgina Rodriguez compare con un abito nero, caratterizzato da una vistosa scollatura che mette in evidenza le sue generosissime forme. Il selfie dall’alto non fa altro che rendere ancora più ‘hot’ lo scatto. “Amore, la più grande forza dell’universo“, scrive Georgina Rodriguez nella didascalia.

Sotto il suo post sono comparsi tantissimi commenti da parte dei fan che non hanno potuto fare a meno di elogiare la bellezza della compagna di Cristiano Ronaldo. E c’è anche chi vuole dare un consiglio all’ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus: “Sposa questa ragazza“. Secondo la stampa spagnola i preparativi sono effettivamente in corso, anche se finora è tutto top secret.