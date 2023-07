Calciomercato, crea caos nello spogliatoio: la società lo esclude

Il calciomercato di Serie A rischia di portare grandi novità in senso negativo per molti club che possono perdere i calciatori migliori.

La Serie A è al centro di numerosi cambiamenti che possono cambiare radicalmente il volto delle squadre. Tutti gli allenatori hanno chiesto alle rispettive società di impegnarsi senza freni sul calciomercato per avere a disposizione, nel minor tempo possibile, la rosa al completo. Ci sono anche tante situazioni complicate da provare a risolvere e tenere sotto controllo per evitare “incidenti” in spogliatoio.

Alcuni calciatori sono allo scontro totale con la propria società e ora si rischia di andare fuori rosa prima della scadenza del contratto.

Calciomercato, deve lasciare la Serie A: scontro in spogliatoio

Il calciomercato di Serie A può regalare grandi sorprese nel prossimo mese e mezzo. Tanti club sono alla ricerca di nomi migliori per chiudere il prima possibile le rose e iniziare a lavorare al meglio per l’inizio della prossima stagione. Molti calciatori hanno deciso di dire addio alle squadre attuali e si stanno anche comportando non benissimo con il resto del gruppo.

La volontà della società è quella di non avere calciatori scontenti in rosa e si sta cercando la soluzione migliore per far felici tutti. Le prossime settimane saranno decisive per alcune cessioni di lusso e per i volti nuovi che arriveranno in Serie A.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, c’è una situazione molto complicata in Serie A che si risolverà presto con la cessione del calciatore.

Calciomercato Fiorentina, Amrabat messo fuori rosa: va via

In casa Fiorentina si sta vivendo una situazione molto complicata legata al futuro di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino è considerato uno dei migliori calciatori del club viola e già nella scorso mese di gennaio era andao vicinissimo all’addio, con il Barcellona interessato.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha deciso di mettere fuori rosa Amrabat per comportamenti poco corretti nello spogliatoio. E dunque il suo futuro è lontano dalla Fiorentina e probabilmente anche dalla Serie A. Ci sono molte situazioni ancora da discutere per il marocchino e presto potrebbe arrivare l’ufficialità.

La serenità dello spogliatoio è argomento fondamentale per Vincenzo Italiano e Joe Barone insieme a Rocco Commisso hanno deciso di lasciar partire Amrabat. Ora si aspettano offerte di un certo livello per lasciarlo partire a cuor leggero ed evitare disastri futuri.

Fiorentina, cessione Amrabat: due top club all’assalto

Sofyan Amrabat è pronto a lasciare la Fiorentina da separato in casa. Il suo futuro è già stato deciso e ora è solo tempo di attendere le offerte giuste per dirgli addio.

Secondo quanto riferisce AS, ci sono due top club pronti all’assalto per il centrocampista marocchino. Amrabat è diviso tra Manchester United e Atletico Madrid.