KO in amichevole: infortunio serio, a rischio la prossima di Serie A

Con una squadra decimata dalle convocazioni nazionali, il mister ha deciso di sottoporre oggi il resto del suo gruppo ad un‘amichevole con la primavera, così da non perdere condizione e minutaggio nel corso di questa sosta.

Il mister voleva semplicemente testare, in questa partita-allenamento, le condizioni fisiche dei suoi giocatori, delle sue seconde linee, ma alla fine si è ritrovato a dover far fronte ad una spiacevole sorpresa, che ha però visto coinvolto, ovviamente, uno dei suoi titolari.

Nel corso del test con la primavera, infatti, il giocatore è stato costretto ad interrompere in anticipo la sua seduta d’allenamento a causa di un infortunio che mette seriamente a rischio la sua presenza nella prossima giornata di Serie A.

Infortunio in amichevole: costretto ad uscire

Nuovo infortunio in Serie A, questa volta però non causa di una nazionale. Nel corso dell’odierno allenamento con la primavera, infatti, il difensore è stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico che non è assolutamente da sottovalutare.

In vista della prossima giornata di Serie A ci saranno dunque da considerare per bene le sue condizioni, anche perché le prime sensazioni lasciate trapelare dallo staff medico non lasciando intendere nulla di particolarmente positivo. Il giocatore verrà dunque sottoposto ad ulteriori esami clinici per capire la reale entità di questo problema, ma è meglio che l’allenatore inizi a concepire una rosa senza di lui per le prossime giornate di Serie A.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, il Lecce perde per infortunio il difensore albanese Dermaku, costretto oggi a terminare in anticipo il test amichevole contro la primavera dei salentini. Come anticipato, nei prossimi giorni si cercherà di capire di più su questo infortunio, ma le prime impressioni lasciano intendere, e confermano, che si tratti di uno di natura muscolare.

Lecce, infortunio Dermaku: le condizioni del difensore

Kastriot Dermaku si è fermato a causa di un infortunio muscolare. Il centrale del Lecce, in campo oggi nel test contro la primavera, è stato costretto a lasciare prima il campo per un fastidio che ha attirato subito l’attenzione di Roberto D’Aversa e dello staff medico salentino ovviamente.

Ovviamente si attende solo un comunicato del club giallorosso per capire effettivamente di che problema fisico si tratti, con tanto di gravità, ma dal primo bilancio si parla di una fastidio muscolare ai flessori della coscia destra per Dermaku.

D’Aversa perde un’alternativa a difesa: i tempi di recupero per Dermaku

In attesa di scoprire di più sulle condizioni di Dermaku, per il momento D’Aversa ha perso così un’alternativa in più per il suo Lecce a difesa. La convocazione dell’albanese alla prossima di Serie A è infatti in forte dubbio, ma qualora gli esami dovessero escludere ogni sorta di lesione muscolare, ecco che Dermaku potrebbe tentare un recupero in extremis per essere fra i disponibili della sfida contro il Monza.