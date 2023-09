Ingaggio faraonico, trasferimento in Arabia per un campione dell’Inter

Uno dei pezzi forti della rosa dell’Inter targata Inzaghi avrebbe potuto trasferirsi in Arabia Saudita a cifre folli: svelata la mega offerta

L’Inter sta vivendo un periodo fantastico dal punto di vista psicofisico. La squadra guidata da mister Simone Inzaghi gira quasi alla perfezione, col tecnico piacentino che sicuramente avrebbe preferito cavalcare l’onda dell’entusiasmo, piuttosto che fermarsi per le nazionali.

Ad ogni modo, si registra grandissima fiducia in vista del Derby della Madonnina di sabato 16 dicembre. Un match non decisivo in termini di Scudetto ovviamente, però si tratta già di una gara molto importante e significativa. La truppa lombarda che conquisterà i tre punti alzerà ancora di più l’asticella dell’ottimismo in ottica principale trofeo nazionale. Perciò, la stracittadina va preparata nel migliore dei modi e Inzaghi, da questo punto di vista, è una garanzia.

Non a caso, la società meneghina ha prolungato il contratto del tecnico ex Lazio di un anno, fino al 2025. Una dimostrazione chiara di come il club nerazzurro creda fortemente nelle capacità di Inzaghi. E nonostante i numerosi addii di spessore nelle scorse settimane, la ‘Beneamata’ ha mantenuto il suo equilibrio.

In più sembra che la vicenda legata al futuro di Lukaku abbia generato una sorta di rabbia positiva nell’ambiente interista. Tutta energia da utilizzare in campo. Al momento, l’Inter dà la netta impressione di essere quasi ingiocabile. In tal senso, incide non poco anche l’impatto positivo dei nuovi acquisti, specialmente Marcus Thuram.

L’ex centravanti del Borussia Monchengladbach è stato subito inserito nella formazione base dei titolari, una scelta che sta ripagando a suon di gol, assist e prestazioni davvero ottime. Più indietro, invece, Juan Cuadrado, che non era stato accolto benissimo (per usare un eufemismo) dalla tifoseria nerazzurra. Un po’, inevitabilmente, l’esterno è condizionato dal suo lungo passato alla Juventus.

L’Inter e il retroscena su Cuadrado: offerta faraonica dall’Arabia Saudita

Ma il classe ’88, che lo scorso 26 maggio ha raggiunto la soglia dei 35 anni, ha mostrato fin da subito grande entusiasmo ed è intenzionato a calarsi a pieno nella realtà interista. Il colombiano desiderava fortemente approdare in un club che gli permettesse di prendere parte ancora alla Champions League.

È questa la ragione principale per cui Cuadrado ha deciso di rifiutare una ricchissima offerta giunta dall’Arabia Saudita. ‘Sky Sport’, infatti, ha svelato che il terzino, prima dell’accordo stipulato con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, avrebbe detto no ad un biennale da 8 milioni di euro netti a stagione proposto dall’Al-Shabab.

Oltre alla questione Champions, il calciatore ‘pretendeva’ un rilancio da 15 milioni netti per cedere alle lusinghe della compagine saudita. Un rilancio che non è mai avvenuto, così Cuadrado è stato ben felice di sposare il progetto dell’Inter e restare in Serie A, seppur con una maglia differente da quella bianconera.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI