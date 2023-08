L’ex centravanti della Roma torna in serie A: destinazione inaspettata

Un ex centravanti della Roma è pronto a tornare in Serie A: ci pensano due club ambiziosi, destinazione a sorpresa.

Incredibile ma vero: mentre la Roma è alle prese con il rebus centravanti, alla ricerca della soluzione giusta per accontentare Mourinho e la piazza, un suo ex bomber potrebbe tornare in Serie A. Dopo un paio di stagioni lontano dal campionato italiano, l’attaccante sarebbe finito nel mirino di due ambiziosi club.

Al momento non siamo molto lontani dalla suggestione, dall’idea di fine mercato. Tuttavia, con il passare dei giorni e l’avvicinarsi della chiusura della finestra estiva si fa più viva la possibilità di un ritorno clamoroso per un attaccante che in giallorosso non è riuscito a dimostrare pienamente le sue qualità.

Anche lui è incappato, qualche anno fa, nella crisi del centravanti che da tempo affligge in effetti la Roma. Di fatto, l’ultimo grande bomber che si sia visto dalle parti dell’Olimpico, sponda giallorossa, è stato Edin Dzeko. Dopo l’addio del bosniaco, chiunque si sia preso il compito di guidare l’attacco romanista ha, per un motivo o per un altro fallito.

Non del tutto Abraham, che almeno nel primo anno aveva fatto vedere di possedere grandi numeri, poi non confermati nella sua seconda stagione. Gli altri però si sono rivelati delle vere meteore, o poco più, con il solo Belotti pronto a prendersi la sua rivincita in questa stagione per dimostrare di essere un calciatore all’altezza di certi palcoscenici.

Una rivincita che anche un grande ex bomber giallorosso si prenderebbe volentieri, considerando in che modo si è lasciato con l’Italia, ormai un anno e mezzo fa, avendo ben poche opportunità per far vedere tutto il suo valore.

Grande ritorno in Serie A: l’ex bomber della Roma nel mirino di due club

Classe 1997, Borja Mayoral è stato uno dei grandi enigmi del mercato giallorosso recente. Scuola Real Madrid, arrivò alla Roma nel 2020 con un curriculum di discreto livello e un potenziale tutto da scoprire.

Per molti avrebbe dovuto essere il centravanti del presente e del futuro per i giallorossi, un giocatore dai mezzi tecnici e fisici straordinari. E in effetti il suo impatto non fu per nulla negativo. Nella prima stagione collezionò in campionato 31 presenze e 10 gol, in Europa League 7 gol in 13 presenze, con 7 assist da aggiungere tra tutte le competizioni.

Numeri importanti non confermati nel secondo anno. L’arrivo di Mourinho gli ha di fatto chiuso le porte della Roma. Non a caso, dopo soli sei mesi lo Special One se n’è liberato, rimandandolo in Spagna, dove nell’ultimo anno e mezzo, con la maglia meno pesante del Getafe, ha collezionato 15 gol e 3 assist in 58 presenze.

Un rendimento discreto che ha acceso su di lui i riflettori di due club italiani. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ci starebbe pensando seriamente il Cagliari di Ranieri, qualora non riuscisse a chiudere l’affare Petagna. In alternativa, potrebbe diventare un possibile sostituto di Beto all’Udinese. Resta da capire se i due club del nostro campionato accetteranno però di versare nelle casse degli spagnoli la richiesta di 10 milioni di euro, ritenuti in questo momento eccessivi.