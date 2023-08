Calciomercato, firma con lo scambio: nella big il 31 agosto

Il calciomercato termina il 1° settembre e ci sono ancora tanti colpi da mettere a segno per le big del nostro campionato: arriva sul gong.

Le grandi della Serie A stanno aspettando l’inizio dell’ultima settimana di mercato per riuscire a piazzare qualche colpo di primissimo livello e completare definitivamente la rosa per mettere gli allenatori in condizione di lavorare al meglio in vista della stagione appena iniziata. Tutte le big hanno bisogno di rinforzi adeguati per poter competere per gli obiettivi prefissati e ora possono aprirsi chance importanti.

La Serie A attende ancora qualche nome di grande livello che potrebbe arrivare addirittura con uno scambio nell’ultima settimana di agosto.

Calciomercato, affare a sorpresa sul gong: ecco chi firma

Le grandi del nostro campionato sono partite benissimo in Serie A. Le prime partite sono state alla portata di tutte e sono arrivati i primi, importantissimi, punti in classifica per iniziare a scalare la vetta. L’obiettivo è sempre lo stesso: riuscire a lottare fino alla fine per la vittoria dello Scudetto e fare il meglio possibile anche in Europa.

L’ultima settimana di mercato si preannuncia scoppiettante, con colpi a sorpresa che possono cambiare il futuro delle società e anche gli obiettivi stagionali. Gli allenatori stanno aspettando gli ultimi movimenti in entrata e in uscita per poi poter fare un bilancio del resto della stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, la big di Serie A sta portando avanti una trattativa rimasta segreta fino a oggi per portare in Italia uno dei talenti più promettenti del panorama europeo.

Calciomercato Napoli, addio a Lozano: c’è l’offerta

Il Napoli dovrà rendersi protagonista assoluto dell’ultima settimana di calciomercato. Gli azzurri sono Campioni d’Italia in carica e hanno ancora tanto da dare alla Serie A ma la rosa è incompleta e gli ultimi giorni saranno decisivi per stabilire il futuro.

In primis c’è da chiarire la situazione relativa a Hirving Lozano. L’attaccante messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha accettato l’offerta al ribasso propostagli dal Napoli per prolungare l’accordo. Per questo la società sta cercando di cederlo, evitando il rischio di perderlo a parametro zero nella prossima stagione.

Secondo quanto riferisce voetbalprimeur.nl, il PSV Eindhoven sta colloquiando con il Napoli per capire la fattibilità del ritorno di Lozano in Olanda. Il club azzurro lo aveva acquistato per volere di Ancelotti proprio dal PSV e ora può tornare.

Lozano al PSV e Bakayoko al Napoli: si lavora allo scambio

Perdendo Lozano, il Napoli avrebbe bisogno di un altro esterno destro offensivo capace di fare la differenza nel tridente insieme a Kvaratskhelia e Osimhen.

Secondo la medesima fonte, Napoli e PSV stanno lavorando allo scambio Lozano – Bakayoko, con un conguaglio economico a favore degli olandesi. L’esterno classe 2003 è uno dei nuovi talenti generazionali del Belgio e può fare tranquillamente al caso del Napoli.