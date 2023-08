Arriva Axel Witsel, colpo super a centrocampo

Il suo nome in ogni sessione di mercato torna di moda: questa volta però si chiude, Axel Witsel cambia squadra.

Un inseguimento lunghissimo, durato anni, per un nome che in ogni sessione di mercato torna prepotentemente di moda.

Axel Witsel già nel 2012 fu accostato prima alla Fiorentina e poi alla Roma, conquistate dalle qualità di un centrocampista fisico e duttile. Witsel fu poi acquistato dal Benfica, fu al centro di un tentativo concreto da parte dell’Inter nel 2015, e nelle stagioni successive fu la Juve, spinta da Max Allegri, a tentare di portare in Serie A il centrocampista.

Witsel, in carriera, ha dialogato e flirtato con molti club di Serie A. Nel 2018 il Napoli fu vicinissimo a chiudere il colpo, ma il belga preferì l’offerta del Borussia Dortmund. I tedeschi scucirono 20 milioni, offrirono un quadriennale, ma già nella stagione successiva aprirono le porte alla Juventus, decisa a chiudere la trattativa ma poi frenata dalle richieste del calciatore.

Il colpo, a parametro zero, lo firmò l’Atletico Madrid di Simeone. Dopo due anni in Spagna, arriva quindi una nuova decisione importante del centrocampista. Per lui sta iniziando una nuova avventura, e l’offerta lo porterà in un campionato in cui il belga non ha ancora mai giocato.

Witsel cambia maglia: blitz e chiusura

Diego Simeone è stato chiaro. Dal mercato vorrebbe un centrocampista e ha già fatto un nome sul quale il club lavora da tempo. Le richieste sono alte, e l’offerta in arrivo per Witsel potrebbe sbloccare la trattativa in entrata.

Al tecnico del Colchoneros piace Pierre-Emile Hojbjerg, ma una trattativa imbastita da mesi non si è sbloccata per le richieste del Tottenham. Da Madrid, sponda Atletico, hanno lavorato a lungo per tentare di abbassare le richieste degli Spurs, ma la necessità di chiudere, e il pressing di Simeone, spingono il club ad accelerare. Ecco perché l’offerta per Witsel potrebbe diventare una occasione interessante. Il belga, giunto nella Liga a parametro zero, è nel mirino di molti club della Saudi Pro League, disposti ad effettuare un’offerta importante.

Dalla Spagna i tabloid sottolineano che i Colchoneros lo lasceranno partire per una offerta importante, presumibilmente fra i 7 e i 10 milioni di euro. Dopo la partenza del calciatore, interessato a compiere lo stesso salto effettuato da molti illustri colleghi, da Madrid proveranno a sostituirlo con Hojbjerg raggiungendo la cifra richiesta a più riprese dal Tottenham. Niente Italia quindi per Witsel, richiesto da molti club di Serie A nella sua lunga carriera, ma pronto a chiudere con una stretta di mano ai ricchissimi arabi.