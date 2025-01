Serie A, arriva il 10 del Barcellona: colpaccio allo scadere

Clamoroso colpo di scena per la Serie A, col Barcellona disposto a cedere il proprio numero 10 subito a gennaio.

Quello che sembrava destinato a diventare il fuoriclasse sul quale affidare ogni cosa in Catalogna, per il dopo-Messi, in realtà si è dimostrato “non pronto” prima con Xavi e altri allenatori, per poi partire in prestito e tornare, senza successo, proprio al Barcellona.

Non c’è più spazio per lui, né in Liga, né ovviamente ai blaugrana e allora ecco che spunta il colpaccio allo scadere in Serie A che farebbe felici non solo i tifosi del club coinvolto nell’affare, ma pure i fantallenatori che, al Fantacalcio, faranno partire l’asta vera e propria nel mercato di riparazione, per aggiudicarsi il 10 del Barcellona. Il colpo di scena, con due squadre che si sono fatte avanti stando a quel che riportano dall’estero e precisamente da Sport, sul talento in uscita dal Barcellona.

Calciomercato, affare in Serie A: colpo sul 10 del Barcellona

C’è un club che si è scatenato in questa finestra di calciomercato, in Serie A e la ciliegina sulla torta potrebbe arrivare nel gran colpo dal Barcellona.

Il 10 del club catalano aveva già provato ad andare a giocare in prestito all’estero dove, un allenatore italiano se lo era preso sotto le sue ali protettive in Premier League – Roberto De Zerbi al Brighton -, al fine di migliorargli la carriera. Le cose non sono poi andate per il meglio, col suo ritorno al Barcellona che lo vede ancora con la numero 10 sulle spalle – a sfavore di Yamal – e che vorrebbe tenersi stretta come maglia.

Il club catalano però lo cederà, per volontà proprie, al fine di sistemarlo altrove. E per Ansu Fati, la soluzione, potrebbe arrivare grazie alla Serie A.

Chi prende Ansu Fati? Circola una voce in Serie A

Pur volendo cedere a titolo definitivo, è difficile realizzare l’operazione alle cifre che impone il Barcellona che toccano i 15-20 milioni di euro. Va ricordato che il calciatore ha soltanto 22 anni e, come classe 2002 ha ancora tutta una carriera davanti. Un prestito al Como potrebbe permettergli, come per Nico Paz, di far esplodere tutto il suo talento, anche se solo a titolo temporaneo.

Ultime sul colpo dal Barcellona: cifre e dettagli

Stando alle cifre, chi prende Ansu Fati potrebbe farlo in prestito con opzione di riscatto a circa 15-20 milioni. Tra le ipotesi per il talento spagnolo, anche quelle in Turchia, al Fenerbahce di José Mourinho oppure al Besiktas che, sempre nella Super Liga in Turchia, cerca un calciatore di quelle qualità per il proprio reparto offensivo.