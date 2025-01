Inter, il “piccolo” Zidane dopo la Champions: pronti 40 milioni

L’Inter sta studiando il calciomercato e le possibili mosse per l’estate: Marotta vuole il “piccolo” Zidane dalla Francia.

I nerazzurri hanno le idee molto chiare su come gestire il futuro e come migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La volontà è sempre la stessa: vivere stagioni da protagonisti assoluti e provare a portare a Milano i migliori calciatori in giro per il mondo. Lo scouting sta studiando la situazione relativa ai giovanissimi con estrema attenzione e ci sono obiettivi già ben chiari sul taccuino di Marotta e Ausilio.

Dopo la Champions League sarà il momento di avviare i colloqui per il “piccolo” Zidane: l’Inter ha in mente un colpo francese di altissimo livello.

Calciomercato Inter, pronto un super colpo: Marotta all’assalto

L’Inter sta già lavorando per la prossima estate, quando la stagione sarà ancora più importante e ci saranno tante valutazioni da fare sulla rosa attuale.

Il futuro dell’Inter dipende anche dalle mosse di calciomercato che la società riuscirà a mettere in piedi per rendere la rosa più competitiva. Gli obiettivi sono sempre di altissimo livello ma negli ultimi anni non sono stati spesi tanti soldi. Il lavoro di scouting e soprattutto la capacità di andare a tesserare calciatori a costo zero ha fatto la differenza, come successo con Thuram e tanti altri, ma ora è arrivato il momento di investire in maniera seria.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta già sondando il terreno per il “piccolo” Zidane: Marotta è pronto all’assalto decisivo per strapparlo alla concorrenza.

Inter sul gioiellino del Monaco: colloqui post Champions

L’Inter sta studiando per il futuro e vuole fare in modo che la squadra possa diventare sempre più forte e capace di affrontare le stagioni complicate in maniera più brillante. Inzaghi ha le idee molto chiare e le ha esposte alla dirigenza che si è messa già al lavoro.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’Inter tiene d’occhio Maghnes Akliouche, centrocampista del Monaco che sta facendo faville in Ligue 1 e in patria è considerato il “piccolo” Zidane. 23 anni da compiere a febbrario, Akliouche gioca da trequartista e da esterno d’attacco ma le sue capacità tecniche lo rendono un jolly che in futuro potrà fare sia la mezzala offensiva che la seconda punta.

Akliouche all’Inter sarebbe un colpo clamoroso per i nerazzurri che si assicurerebbero un talento straordinario strappandolo alla concorrenza delle altre big.

Inter su Akliouche: stabilito il prezzo

Maghnes Akliouche è uno dei migliori talenti del calcio attuale. Il franco-algerino è anche nel giro della nazionale francese, ha qualità tecniche fuori dal comune e ora tutti iniziano a parlare di lui come il possibile colpo del futuro per le big.

L’Inter non vuole lasciarsi sfuggire Akliouche e dopo la gara di Champions League con il Monaco ne parlerà con la dirigenza per iniziare a sondare seriamente il terreno. I monegaschi non faranno sconti e, anzi, sperano nell’asta in estate: base di partenza 40 milioni di euro.