Juve, cambia tutto: 50 milioni e addio Fagioli

Cambia tutto per la Juventus riguardo il futuro di Nicolò Fagioli: il centrocampista può dire addio ai bianconeri con 50 milioni di euro.

La scorsa stagione è stata davvero disastrosa per la Juventus, ma tra i giocatori che hanno fatto meno peggio c’è sicuramente Nicolò Fagioli che è stato uno dei pochi a salvarsi e non sorprende sia uno dei preferiti dei tifosi.

Il centrocampista ha dimostrato di avere qualità importanti ed ha fatto capire di avere tutte le carte in regola per poter essere titolare. Massimiliano Allegri gli ha concesso tantissime chance e Fagioli lo ha quasi sempre ripagato con prestazioni di alto livello che gli hanno permesso di scalare le gerarchie e di entrare nel cuore della tifoseria bianconera. Tifoseria che ora si aspetta cose importanti dal centrocampista anche nella nuova stagione che non sarà affatto semplice.

Salvo sorprese, la Juventus non parteciperà le coppe e non dovrebbe effettuare grossi colpi in entrata, puntando di più sui giovani talenti della casa proprio come Fagioli. Tuttavia, la situazione economica dei bianconeri non è affatto felice e c’è bisogno di fare cassa con una cessione eccellente. Ed i tifosi temono che la Juventus possa decidere di cedere proprio Fagioli di fronte ad un’offerta indecente, soprattutto dopo che il centrocampista ha deciso di cambiare agenzia e di passare alla famosa Stellar Group che ha molti agganci in Premier League.

Juventus, cambia tutto per Fagioli: il centrocampista via per 50 milioni

Nicolò Fagioli ha solo 22 anni, ma per come gioca sembra che sia un calciatore che calca i campi da tanto tempo. Il centrocampista ha spesso dimostrato di avere la stoffa di un veterano e non sorprende che sia riuscito a scalare presto le gerarchie nella Juventus, divenendo uno dei giocatori preferiti di Massimiliano Allegri che ha sempre spesso belle parole per lui.

Il tecnico livornese spera di poterlo allenare ancora a lungo e lo stesso vogliono i tifosi bianconeri che, però, temono la società possa decidere di cederlo, anche e soprattutto dopo che Fagioli ha deciso di unirsi alla Stellar Group, agenzia sportiva famosissima che è ben ramificata in Premier League. Il giocatore è incedibile per Giuntoli, ma la situazione economica dei bianconeri impone delle scelte e di fronte ad un’offerta indecente di almeno 50 milioni di euro anche Fagioli potrebbe essere sacrificabile.

La Juventus è costretta almeno a fare una cessione eccellente e negli ultimi giorni si è parlato spesso di un possibile addio di un tra Vlahovic e Chiesa. Tuttavia, il passaggio di Fagioli a Stellar Group apre degli scenari ad oggi inediti e nessuno può sapere cosa accadrà in futuro. La nuova agenzia che si è fatta carico del giocatore bianconero è conosciuta proprio perché capace di portare alle società dei loro assistiti delle offerte importanti e non è escluso possa riuscirci anche con Fagioli.

Nel frattempo, il centrocampista bianconero sta pensando al presente e a guarire dalla tonsillite che gli ha impedito di partire con la squadra verso gli USA. Solo una volta che sarà guarito, Fagioli partirà alla volta degli Stati Uniti per mettersi agli ordini di Allegri ed entrare in condizione in vista della nuova stagione, soprattutto dopo essere rimasto fermo a lungo a causa dell’infortunio subito in Europa League contro il Siviglia.