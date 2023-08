L’Inter pensa già al secondo: solo 8 milioni

Grandi movimenti, in casa Inter, per la definizione della questione portieri: oltre a Sommer, è previsto un altro arrivo low cost

Soddisfatto per aver chiuso con relativamente poche difficoltà l’affare Samardzic, ma clamorosamente beffato dall’Atalanta per Scamacca – che sembrava ormai nerazzurro, ma che lo sarà per la squadra di Bergamo – Beppe Marotta è chiamato a definire il prima possibile la questione portieri. Per un motivo o per l’altro infatti il club meneghino si trova senza un vero e proprio numero uno. E senza il suo sostituto. Il dirigente ha fatto le sue mosse, che dovrebbero portare a breve alla chiusura dell’affare col club bavarese.

Dal Bayern Monaco è praticamente imminente l’arrivo di Yann Sommer, per il quale ormai da settimane è andato in scena un vero e proprio tira e molla. La partenza di Onana direzione Manchester United, per quanto annunciata e preparata nel tempo, ha lasciato un vuoto che sarà colmato dall’acrobatico portiere svizzero, che è atteso a Milano in men che non si dica. C’è però bisogno anche di un altro tesseramento tra i pali, col club nerazzurro da tempo in trattativa con lo Shakhtar Donetsk per Anatoliy Trubin, 22enne di belle speranze – e già con un’ottima esperienza internazionale – che si alternerebbe con l’elvetico. La strada però si è maledettamente complicata.

Marotta pesca in casa Real: ecco l’ex enfant prodige

Arrivato a Madrid nel luglio del 2018, quando non era ancora 20enne, Andriy Lunin sembrava destinato ad una luminosa carriera nel club più titolato della storia del calcio. Le cose, come noto, sono andate in tutt’altra direzione. Prima Keylor Navas, poi Thibaut Courtois hanno difeso con le unghie e con i denti, e a suon di prestazioni incredibili, la loro posizione, relegando di fatto l’ucraino al ruolo di comprimario assoluto.

Basti pensare che dal Leganes al Valladolid per finire con l’Oviedo, l’ex enfant prodige ha girovagato per la Spagna rientrando alla base a singhiozzo. Sono solamente 9, sì avete letto bene, le gare disputate dal portiere con la maglia del Real dal suo arrivo nella Capitale spagnola. Il contratto in scadenza nel prossimo giugno rappresenta un’occasione che Marotta non vuole lasciarsi sfuggire.

L’idea del dirigente meneghino è quella di presentare un’offerta non superiore agli 8 milioni di euro per accaparrarsi da subito l’estremo difensore connazionale di Trubin. L’eventuale arrivo di Lunin garantirebbe a Sommer una riserva, con l’attuale portiere dello Shakhtar che a quel punto potrebbe essere ingaggiato in futuro da free agent – una vera specialità di Marotta – avendo anch’egli l’accordo col club ucraino in scadenza alla fine della prossima stagione.