Infortuni Juventus: la notizia sorprende Allegri

La Juventus si sta preparando a questo pre campionato al massimo in vista della nuova stagione. Arrivano aggiornamenti per la squadra di Allegri per quanto riguarda gli infortuni.

Il calciatore è finito ko per i bianconeri e non è stato l’unico in questo periodo. Diversi problemi accusati dalla squadra di Max Allegri che dovrà provare a raggiungere il massimo degli obiettivi in vista del prossimo anno.

Ci sono aggiornamenti ora che riguardano quello che è accaduto nelle ultime ore e come potrebbero risolversi alcune situazione, perché la società sembra avere le idee piuttosto chiare.

Juventus: le ultime sugli infortunati di Allegri

L’allenatore bianconero sa che quest’anno non potrà fallire. Dopo due anni deludenti vissuti dalla società senza nessun trofeo ora è arrivato il momento di una reazione. Perché la Juventus ha avviato un nuovo progetto e cambiato molto, per questo motivo ci si aspettano ora risultati e trofei in vista del nuovo anno. Un momento delicato per Allegri che deve provare a puntare in alto il più possibile, ma per farlo ha bisogno di giocatori di qualità.

Situazione particolare questa ora che vive la Juve che prova ad avere tutti a disposizione in vista della prima partita di campionato. Al momento è tutto fermo sul mercato in attesa di capire come andranno a finire delle cessioni che potrebbero sbloccare da un momento all’altro i nuovi acquisti. Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano le notizie su alcuni giocatori infortunati della Juventus.

Da capire se riusciranno a recuperare tutti per la prima giornata di campionato quelli che attualmente sono fermi per rientrare il prima possibile. Intanto, ci sono delle notizie che riguardano quello che accadrà in vista dei prossimi mesi. Infatti, ora si punta a recuperare alcuni dei top giocatori tra cui Rabiot che è uno dei pupilli di Allegri.

Juventus: rientro Rabiot dall’infortunio

La tournée negli Stati Uniti ormai terminata e nella Juventus si prova a recuperare il prima possibile Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, secondo La Stampa, è uno dei giocatori pronti a rientrare in gruppo con il resto dei compagni di squadra.

La Juventus punta forte su Rabiot che si prepara al rientro. Il centrocampista francese in queste settimane ha lavorato per smaltire un problema al polpaccio e ora è pronto a tornare a disposizione di Allegri.

Juve: si torna a lavoro per Allegri

Dopo tre giorni di riposo per smaltire il fuso orario si tornerà a lavorare alla Continassa sotto la gestione di Massimiliano Allegri che potrà subito contare su Rabiot che ha recuperato dall’infortunio al polpaccio. Il centrocampista non vede l’ora di mettersi a disposizione di allenatore e compagni di squadra.