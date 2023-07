Calciomercato, colpo in Serie A: il bomber arriva dal River Plate

Svolta in attacco per il club di Serie A che ha deciso di investire sul giovane bomber, promessa del calcio argentino.

Dopo Mateo Retegui, un altro attaccante lascia l’Argentina per la Serie A. Ecco le ultimissime notizie di calciomercato riguardo questo trasferimento con il giocatore che è pronto a lasciare il River Plate per approdare in Italia. C’è un club che ha deciso di investire su di lui, ecco tutti i dettagli.

Ci sono delle novità in merito all’arrivo in Serie A del giovane bomber del River Plate. Una trattativa lampo, portata avanti dal dirigente che è un grande conoscitore del calcio argentino. Quella della società è una scelta chiara e precisa: il club, per rinforzare il proprio reparto offensivo, ha voglia di scommettere su una giovane promessa.

Calciomercato: ecco il nuovo bomber, arriva dal River Plate

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a riportare la notizie in merito all’arrivo in Serie A dell’attaccante del River Plate. La società continua a lavorare per rinforzare l’organico a disposizione dell’allenatore e in attesa di concludere la cessione di un big, ha già messo nel mirino un nuovo giocatore che andrà a rinforzare il reparto offensivo del club.

I dirigenti viola sono pronti a chiudere la trattativa di calciomercato per il trasferimento alla Fiorentina di Beltran, l’attaccante del River Plate campione d’Argentina. Dopo i sondaggi iniziali, le due società sono entrate nel vivo della situazione ed hanno definito anche i dettagli economici dell’affare che porterà in Serie A Beltran che è considerato una giovane promessa del calcio argentino.

La Fiorentina è pronta a vendere Amrabat al Manchester United, con quei soldi potrebbe rinforzare l’attacco con l’arrivo di Beltran del River Plate. Non è da escludere neanche un addio eccellente in attacco, proprio per far spazio al giovane bomber.

Chi è Lucas Beltran, nuovo obiettivo di calciomercato della Fiorentina

Nato a Cordoba, Lucas Beltran è un classe 2001. Nel corso dell’ultima stagione, con la maglia del River Plate, ha segnato 15 goal in 31 presenze tra Superliga, Libertadores e Coppa di Argentina. Annata strepitosa, la sua, che s’è conclusa con la vittoria del campionato argentino. Molti club europei si sono interessati al calciatore, che adesso è molto vicino alla Serie A. La Fiorentina, anche grazie al suo direttore tecnico Burdisso, ha avuto la possibilità di seguire da vicino il calciatore e chiudere la trattativa con il River. Le ultime indiscrezioni di mercato rivelano di un accordo raggiunto tra i due club con Lucas Beltran vicino alla firma con la Fiorentina: svelati anche i dettagli economici di questo affare.

Beltran alla Fiorentina: accordo con il River Plate, le cifre

Operazione abbastanza onerosa per il club viola che ha già raggiunto l’accordo con il River Plate sulla base di 20 milioni di euro, bonus compresi. L’arrivo alla Fiorentina di Lucas Beltran è legata, probabilmente, alla cessione di Amrabat al Manchester United e anche alla possibile vendita di un attaccante come Arthur Cabral che, in queste ultime ore, è stato accostato con insistenza al Milan.