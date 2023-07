FIGC, ripescaggio del club: ora cambiano i calendari

Il calcio italiano è invaso da un alone di problemi che tardano a risolversi: ora c’è un nuovo ripescaggio deciso dal Tribunale.

Ci sono ancora delle situazioni irrisolte che possono creare caos e difficoltà per l’inizio dei nuovi campionati, con i calendari che rischiano di essere cambiati a pochi giorni dall’inizio. Sarà deciso a breve il futuro di molte società che non hanno ancora chiaro il quadro definitivo della prossima stagione. Ci sono nuove possibili penalizzazioni o addirittura di esclusioni dai campionati con il ripescaggio.

Il futuro di tante società italiane si decide in Tribunale e nelle prossime ora sono possibili delle novità che possono cambiare notevolmente la formazione dei campionati e si rischia anche lo slittamento.

Ripescaggio improvviso: cambia tutto con la FIGC

La FIGC e le leghe nazionali non hanno ancora chiaro come iniziare la prossima stagione. Ci sono state pemalizzazioni importanti che hanno portato all’esclusione di alcuni club storici dai campionati ma ora si torna in Tribunale, con il fortissimo e vivo rischio di spostare l’inzio del campionato di qualche settimana.

Le difficoltà sono arrivate a causa di pagamenti non effettuati in tempo e che hanno creato caos tra le comunicazioni della FIGC e i reali movimenti economici dei club che danno la colpa alla mancata chiarezza delle organizzazioni del calcio italiano.

Lo slittamento del campionato ora sembra quasi certezza, dato che ci sarè un nuovo ripescaggio dopo l’ennesimo ricorso in Tribunale.

Caos Lecco: stadio pronto, ora un nuovo ricorso