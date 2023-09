Ludovica Pagani letteralmente on fire sui social: lato A esagerato e i fan impazziscono per la nota giornalista tv

Ludovica Pagani letteralmente scatenata sui social: posta per i suoi fan e mostra un lato A esagerato. La nota conduttrice televisiva e giornalista è passata alle cronache per una love story che sta tenendo banco tra i suoi followers negli ultimi mesi. Si sa, l’estate spesso porta l’amore ed è stato così anche per la Pagani che non ha fatto eccezione.

La presentatrice e showgirl, che è anche modella, ha postato il tutto sul proprio account Instagram per sugellare una storia d’amore che va a gonfie vele. Quelle con l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy. La coppia ha approfittato di alcuni giorni di relax, concessi durante la pausa delle nazionali per spendere qualche ora di svago.

L’amore, secondo quanto asserito da alcuni siti di gossip, sarebbe scoppiato nei primi mesi dell’estate. La ragazza bergamasca ha ammaliato il “Faraone” fino a farlo cadere ai suoi piedi. E adesso sono tanti gli scatti romantici che la coppia mostra sui social. Cosa hanno postato nelle ultime ore?

Ludovica Pagani, lato A esagerato: come procede la love story con El Shaarawy

Come detto, approfittando del weekend di pausa concesso da Mourinho ai suoi ragazzi prima della ripresa in vista dell’Empoli questa domenica, Ludovica Pagani e Stefan El Shaarawy hanno passato qualche giorno spensierato al mare. Gli scatti che hanno infiammato il web e fatto parlare i followers sono stati postati dalla ragazza nelle proprie storie di Instagram. Dei veri e propri scatti romantici che celebrano il trionfo dell’amore.

I due erano al mare, probabilmente su una barca o su uno yacht, e da lì hanno voluto vedere il tramonto. Lo scatto immortalato sui social della nota conduttrice vede proprio i due baciarsi al calare del sole, con il mare alle loro spalle e il tramonto a fare da cornice (visibile sopra).

Molto carina anche la didascalia della ragazza che scrive: “Sei il mio tramonto preferito”, taggando il calciatore. Successivamente è arrivata poi una seconda immagina dove i due sono seduti su questa barca, abbracciati, con gambe incrociate mentre si baciano. Sempre con l’immancabile tramonto a fare da cornice dietro. Non c’è che dire, sembra che l’amore vero sia sbocciato e vada a gonfie vele tra i due.