Cambia la Champions League, altri club inseriti: c’è l’annuncio sul nuovo format

C’è l’annuncio da parte di uno dei presidenti, in merito a quello che sarà il progetto della nuova Champions League.

Quest’anno sarà l’ultimo con il format attuale dei gironi con quattro squadre, dall’anno prossimo ci sarà la classifica totale con una tipologia diversa di calendario, cambiando radicalmente il format storico con le 32 squadre.

Saranno inseriti forse altri club, oggi ha preso voce uno dei presidenti coinvolti nella questione, in merito a quello che sarebbe uno stravolgimento storico oltre il format stesso della Champions League che appunto cambia in maniera ufficiale a partire dalla stagione 2023/2024.

Champions League, cambio format e non solo: l’annuncio del presidente

Si era mosso per contrastare la Super Lega, adesso ha preso voce sul nuovo format della Champions League.

Uno dei presidenti tra i top club d’Europa, precisamente Nasser Al-Khelaifi, ha preso voce sui cambiamenti della massima competizione Uefa, in vista di quello che è l’approdo in Europa dei club ricchissimi dell’Arabia Saudita.

Ha parlato di tale ipotesi infatti il presidente del Paris Saint-Germain, sempre molto attivo sulla questione Champions League. Uno dei colossi del calcio Mondiale che si era messo contro l’ipotesi della Super Lega, ha preso voce anche in merito alla questione Champions League, sul possibile approdo dei club della Saudi Pro League nella competizione d’Europa.

Al-Khealifi allontana i club sauditi: l’annuncio sulla Champions League

Quelle che seguono, sono le parole del presidente del Paris Saint-Germain e dell’ECA, Nasser Al-Khelaifi. Ecco, ai microfoni di RMC Sport, cos’ha detto sul possibile approdo in Champions League delle squadre della Saudi Pro League: “Non vedo che sia possibile far disputare la competizione a club che neanche fanno parte dell’Europa, neppure geograficamente. Non so cosa succederà tra qualche anno ma per ora non vedo possibile tale idea”.

Nell’ultimo periodo era nata l’idea che a quanto pare, dunque, verrà accantonata di fronte a quelle che sono le volontà dell’ECA che andranno ad opporsi. In sostanza però le cose andranno a cambiare, nel nuovo format che dall’anno prossimo stravolgerà le regole per i club partecipanti alla Champions League 2023/2024.

Al-Khelaifi parla della Champions League: stilettata all’Arabia Saudita

Parla il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, lanciando un chiaro messaggio ai club dell’Arabia Saudita, su quella che è la Champions League: “Il nostro intento in Europa deve essere quello di permettere a più club di partecipare alle importanti competizioni Uefa e magari appunto in Champions League anche. Il posto al massimo lo diamo ai club d’Europa, non al resto del mondo. È ciò che vogliono i piccoli club e di medie dimensioni”.