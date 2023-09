Esonero in vista, pronto il sostituto: valutazioni in corso

Non è stato un buon inizio, specie dopo il risultato in questo week-end, per uno dei tecnici che era stato ingaggiato in estate.

Arrivato con l’ambizione di finire in cima alla classifica, occhio a quanto accade su una delle panchine nel calcio italiano perché il recente risultato sta facendo sprofondare ora il club in classifica, troppo lontano dai vertici.

Una situazione che preoccupa e non poco le alte ambizioni della società che ha un progetto importante per i grandi traguardi nel calcio italiano, considerando anche quella che è la volontà di andare verso il rifacimento dello stadio trasformandolo in un vero e proprio gioiellino per l’ambizione ad alti livelli. La situazione di classifica spaventa la società, che potrebbe procedere ora verso l’esonero immediato.

Esonero in vista, valutazioni in corso: le ultime

È successo nel corso della serata, un’ennesima sconfitta del club che ora mette a serio rischio la situazione in classifica.

Il club, che ambisce in grande, rischia seriamente di mettersi in una difficile situazione di non ritorno, adesso che il club continua a non macinare punti.

Si tratta dello Spezia, con Massimiliano Alvini che rischia l’esonero a quattro giornate dall’inizio della Serie B. Arrivato con l’ambizione di vincere il campionato o quantomeno di giocarsi un posto tra le prime, per la promozione in Serie A, finirebbe così licenziato dalla società a causa dello scarso rendimento. E tra le idee, ci sono i top allenatori che in Serie B fanno gola al patron Platek.

Ultime Spezia, Alvini rischia l’esonero: due nomi per sostituirlo

Massimiliano Alvini rischia già l’esonero con lo Spezia, dopo praticamente solo quattro partite giocate dai liguri. Un solo punto trovato in classifica fino a questo momento e non sono da escludere le ipotesi di un addio prematuro.

Tra le ipotesi per il post-Alvini, spuntano fuori i nomi di Davide Nicola e Gennaro Gattuso, entrambi alla ricerca di una nuova avventura che vorrebbero però nel massimo campionato italiano.

Spezia, Gattuso idea e sogno: la notizia sul possibile arrivo

Gennaro Gattuso cerca squadra e lo fa in Italia, volendo però riprendere ad allenare in Serie A. Proposte che per ora non sono arrivate, dopo che si è seduto di recente sulle panchine di Valencia in Spagna e al Napoli, in Serie A.

Lo Spezia lo vorrebbe subito, qualora dovesse scegliere di separarsi con Alvini. Era già in passato tra le idee per il dopo-Gotti e il dopo Semplici, tecnico che ha lasciato dopo la retrocessione della passata stagione. Ma l’ingaggio è troppo alto su Gattuso e lo Spezia ne è consapevole.