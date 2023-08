L’ex chiama Allegri: ‘Voglio tornare’

L’ex giocatore della Juventus vuole tornare a Torino e chiama Allegri per convincerlo a riportarlo in bianconero.

Il tempo sta scorrendo veloce e manca sempre meno all’inizio del campionato. Un campionato dove la Juventus andrà in cerca di riscatto dopo aver deluso nelle ultime due stagioni, uscendo fuori dalla lotta scudetto praticamente dopo solo pochi mesi.

Quest’anno, i bianconeri sanno che non possono ripetere quanto fatto negli ultimi due anni, anche e soprattutto poiché in questa stagione non disputeranno le coppe europee. La Juventus avrebbe dovuto prendere parte alla UEFA Conference League, ma l’UEFA ha squalificato i bianconeri per un anno per il caso plusvalenze e questo significa che avranno tutta la settimana per preparare le sfide di campionato.

Un fattore che alla lunga potrebbe risultare un vantaggio rispetto alle altre big che saranno sì impegnate anche in campo europeo durante la settimana. La Juventus sta dunque lavorando intensamente per farsi trovare pronta ed anche sul mercato sta studiando varie strategie per dare ad Allegri una rosa competitiva.

Alla corte del tecnico livornese è arrivato il solo Weah per il momento, ma prima dell’inizio del campionato sono previsti ulteriori acquisti. Tra questi potrebbe esserci un clamoroso ritorno che andrebbe a riguardare il reparto offensivo, ovvero quello di Alvaro Morata, giocatore che i tifosi bianconeri conoscono benissimo.

Juventus, rispunta Morata per l’attacco: lo spagnolo chiama Allegri

Nelle ultime settimane, il nome di Alvaro Morata è stato accostato a quasi tutte le big del nostro campionato. Prima l’attaccante spagnolo è stato dato vicino al Milan, poi è stato accostato alla Roma ed infine si è parlato di lui in orbita Inter, ma non ci sono mai state vere e proprie trattative. Adesso, però, il suo nome è tornato ad essere accostato con forza alla Juventus che è sempre alla ricerca di un attaccante che possa prendere il posto di uno tra Vlahovic e Kean.

A Torino conoscono molto bene Morata e per l’attaccante spagnolo sarebbe la terza avventura in maglia bianconera che gli ha portato spesso e volentieri bene. Inoltre, il giocatore attualmente in forza all’Atletico Madridè molto legato ad Allegri ed è per questo motivo che potrebbe proprio chiamare il tecnico livornese per convincerlo a puntare ancora su di lui.

Tuttavia, prima di puntare su Morata, la Juventus dovrebbe un po’ sfoltire il reparto offensivo considerato che al momento ha ben 4 attaccanti ed uno dovrebbe far spazio a Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe arrivare solo con la cessione di un altro giocatore e fino a quando questo non avverrà è difficile ipotizzare il suo ritorno.

Morata a Torino ha lasciato bei ricordi ed anche i tifosi bianconeri sarebbero propensi ad un suo ritorno, mostrandosi più aperti a quest’ultimo che all’arrivo di Lukakudal Chelsea. Questo perché l’arrivo del belga significherebbe salutare quasi sicuramente Vlahovic, mentre Morata potrebbe anche prendere il posto di Kean che potrebbe partire a fronte di una buona offerta.