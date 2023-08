Lukaku alla Juve: la verità del direttore

Tiene sempre banco il futuro di Romelu Lukaku, che a breve potrebbe trasferirsi alla Roma di Mourinho: la verità in diretta sulla Juventus

Romelu Lukaku al centro dei riflettori del calciomercato. Sembra passata un’eternità dal momento in cui l’Inter ha deciso di abbandonare definitivamente la pista in argomento, per via del ‘tradimento’ (così lo ha definito il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti) di Big Rom.

E così il classe ’93, che ha compiuto 30 anni lo scorso 13 maggio, è rimasto al Chelsea, fuori dal progetto tecnico dei ‘Blues’ targati Mauricio Pochettino. Il club londinese ha deciso di non tornare sui suoi passi, tenendo il centravanti belga fuori rosa e sperando di cederlo a titolo definitivo. Tale scenario, però, non si è verificato, ragion per cui la compagine londinese si è convinta ad aprire all’ipotesi di un trasferimento di Lukaku in prestito alla Roma.

I giallorossi, come noto, cercano da tempo una nuova punta titolare in grado di sopperire all’assenza di Tammy Abraham, che sarà costretto a restare a lungo ai box per infortunio. I tifosi della ‘Magica’ hanno visto sfumare numerosi obiettivi per l’attacco, il che ha generato tanta frustrazione nell’ambiente romanista. Ora, però, il popolo giallorosso sta vivendo un sogno e si augura che possa divenire realtà il più in fretta possibile.

La Roma e Lukaku, infatti, sono sempre più vicini, ma serve ancora del tempo per sistemare alcuni dettagli. Ad ogni modo, sembra improbabile che l’affare salti, non a caso si registra non poco ottimismo circa la buona riuscita dell’affare.

Dunque, Lukaku non proseguirà la propria carriera con indosso la maglia della Juventus, come invece avrebbe voluto mister Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese desiderava effettuare lo scambio con Dusan Vlahovic, poiché ritiene che il bomber serbo non sia il profilo ideale per mettere in pratica nel migliore dei modi la sua filosofia di calcio.

Calciomercato Juventus, la verità in diretta su Lukaku: “Mai realmente vicini”

Ma i bianconeri non possono contrastare la mossa della Roma, dato che il classe 2000 è ancora un giocatore della ‘Vecchia Signora’ e il Chelsea ha preferito non approfondire più di tanto i dialoghi riguardanti un passaggio di Vlahovic in quel di Londra.

Il nome dell’ex Fiorentina non ha mai scaldato la piazza inglese e alternative concrete non ce ne sono, ragion per cui la Juventus si è praticamente rassegnata. Niente Lukaku: Allegri continuerà a lavorare insieme a Vlahovic.

Sulla spinosa vicenda si è espresso pure il direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Lukaku e la Juventus non sono mai stati realmente vicini. Ad un certo punto le distanze erano talmente importanti che serviva un miracolo per la firma“. Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Adesso Lukaku vede la Roma.