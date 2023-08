Rigore Juve-Bologna: ammissione di colpa, il comunicato AIA

Arrivano aggiornamenti più che importanti per quello che può accadere nelle prossime settimane, perché c’è il comunicato ufficiale sul rigore Juve Bologna che ha scatenato polemiche incredibili.

La seconda giornata del campionato italiano si è conclusa con tante critiche nei confronti degli arbitri italiani, proprio come era accaduto nella passata stagione. Ancora una volta al centro delle polemiche c’è l’utilizzo del Var.

Tutto è accaduto in diverse partite tra le grandi squadre italiane, in particolare in quella di Juventus Bologna che ha fatto scatenare un putiferio in campo e anche fuori dopo il fischio finale al momento delle dichiarazioni.

Rigore Juve Bologna: arbitro Di Bello e Var sospesi

Ci sono già sviluppi importanti riguardo quello che è accaduto nelle ultime ore in Serie A. Perché la Juventus è stata messa nel mirino della critica insieme ad anche altri profili che hanno complicato la situazione per quella che è stata la seconda giornata del campionato italiano. All’Allianz Stadium sono scesi in campo Juve e Bologna ed è stata subito polemica per quanto accaduto.

Nel finale di secondo tempo, quando il risultato era di 0-1, c’è stato un chiaro rigore per il Bologna non fischiato per un contatto tra Iling Jr e Ndoye che è finito giù vicino la linea di porta. L’arbitro Di Bello non fischia e il Var Forneau non richiama l’attenzione del giudice di gara che lascia correre. Alla fine il risultato è il pareggio e ora ci sono delle conseguenze.

Perché il designatore degli arbitri Rocchi ha subito preso la situazione in mano e sospeso entrambi: l’arbitro Di Bello e il Var Forneau per il rigore Juve Bologna mancato alla squadra di Thiago Motta che si è sentita penalizzata in maniera forte.

Rigore Bologna contro Juve: il comunicato AIA

Tramite l’Ansa arriva il clamoroso comunicato dell’AIA per quanto riguarda il rigore Juve Bologna: “Rigore non fischiato al Bologna è un errore chiaro ed evidente prima dell’arbitro e poi dei due uomini Var”.

Una situazione davvero complicata ora per quanto riguarda la Serie A e l’AIA da dover gestire, perché le ‘piccole squadre’ chiedono più garanzie e attenzione per quanto accade di continuo. L’ultimo episodio potrebbe aver creato uno spartiacque ancor più forte per il rigore Bologna contro la Juventus che non è stato fischiato.

AIA: niente errori gravi in Serie A

Grandi critiche da parte del Bologna contro l’AIA per quanto accaduto nella partita con la Juventus peri l rigore mancato. Ma è arrivata una risposta decisa subito dopo le prime giornate da parte dell’AIA, non saranno tollerati errori gravi.