Lukaku ‘cacciato’: il futuro ormai è scritto

Romelu Lukaku non resterà all’Inter e farà ritorno al Chelsea il 1° luglio: il destino del belga è ormai segnato

La finale di Champions League avrebbe potuto cambiare il destino di Romelu Lukaku, ma così non è stato ed il belga non può non avere tanti rimpianti per come è andata.

L’attaccante ha avuto un’occasione clamorosa per permettere all’Inter di pareggiare la partita, ma Ederson gli ha negato questa gioia, regalando di fatto la coppa dalle grandi orecchie al Manchester City. Una partita che, di fatto, ha chiuso la seconda esperienza in maglia nerazzurra di Lukaku che a partire da luglio tornerà al Chelsea visto che scadrà il periodo di prestito.

Ma che ne sarà adesso dell’attaccante belga? Il suo futuro sembra già segnato e qualche tempo fa l’ad nerazzurro Beppe Marottafu abbastanza chiaro affermando che il giocatore avrebbe fatto ritorno in Inghilterra. E per come è andata la sua stagione, difficilmente farà ritorno a Milano, dove il belga è stato solo la copia sbiadita di quello che fu sotto la guida di Conte. Per Lukaku potrebbe quindi riaprirsi le porte del Chelsea dove fu praticamente cacciato la scorsa estate.

Ritorno al Chelsea per Lukaku: il belga vuole convincere Pochettino

Il 1° luglio, Romelu Lukaku farà ritorno a Londra ed almeno inizialmente prenderà parte al ritiro del Chelseache nella prossima stagione sarà guidato dall’ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino.

Il tecnico argentino non vuole chiudere le porte a nessuno e Lukaku avrà dunque la possibilità di poter convincere il suo nuovo tecnico a puntare su di lui in vista della prossima stagione. Pochettino valuterà attentamente il belga, così come altri giocatori, e poi prenderà una decisione sul chi vuole resti in rosa e chi invece dovrà fare i bagagli.

Nel caso in cui Lukaku dovesse convincere Pochettino a farlo diventare il terminale offensivo dei Blues, allora per il belga le cose cambierebbero e sotto la guida dell’allenatore argentino potrebbe fare grandi cose. In caso contrario, invece, l’attaccante potrebbe anche ritornare in Serie A, con l’Inter che a quel punto potrebbe anche decidere di tornare a trattare con il Chelsea per dargli una terza possibilità, ma i nerazzurri non sono l’unica opzione italiana per l’attaccante belga.

Lukaku, infatti, piace molto anche alla Juventus che già in passato aveva mostrato forte interesse per il giocatore. I bianconeri potrebbe ritornare con forza su Lukaku qualora dovesse andare via Vlahovic, la cui partenza sembra sempre più probabile, e pur di giocare con continuità l’attaccante belga potrebbe anche decidere di “tradire” i colori i nerazzurri.