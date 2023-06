Elodie toglie il fiato: la copre solo un asciugamano

La cantante romana esagera sui social con una foto che fa davvero girare la testa: la copre solo un asciugamano

Sono ormai diverse settimane che Elodie, sulle sue pagine social ufficiali, stuzzica i tantissimi followers con scatti davvero da urlo. La sua bellezza è fuori discussione ed i tanti ammiratori ringraziano per istantanee davvero memorabili.

Un corpo statuario quello che l’artista, tra le grandi protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha mostrato nei suoi ultimi scatti. Tanto durante il Festival della Canzone italiana quanto su Instagram, Elodie continua ad accumulare apprezzamenti e consensi per uno stile davvero unico che sta facendo innamorare proprio tutti.

Elodie Di Patrizi, in arte semplicemente Elodie, è nata a Roma il 3 maggio 1990. Raggiunge il suo successo grazie al talento show ‘Amici di Maria De Filippi’ nell’edizione del 2016, che la vide chiudere al secondo posto dietro Sergio Sylvestre.

Da allora, la sua evoluzione come cantante ma anche showgirl, è stata davvero totale. Sia dal punto di vista canoro che dell’intrattenimento – i suoi concerti sono tra i più richiesti dal pubblico sia maschile che femminile – è cresciuta tantissimo.

Da ‘Due’ a ‘Margarita con l’ex fidanzato, il rapper Marracash, fino a vere e proprie hit come ‘Pensare Male’ al fianco dei The Kolors, Elodie ha raggiunto una maturità ed un successo tale da venir considerata tra le più belle ed influenti voci del panorama italiano.

Elodie, la foto è pazzesca: più sexy che mai

La bellissima 33enne, su Instagram, è davvero seguitissima. Sono infatti 3,1 milioni i followers che pendono letteralmente dalle sue labbra e attendono aggiornamenti e foto che la cantautrice non stenta ad elargire nel corso delle settimane. Il suo ultimissimo scatto, però, ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

Seduta su un divanetto, gambe incrociate e sguardo sexy verso l’obiettivo. Un piccolo particolare non sfugge a chi osserva lo scatto: Elodie è praticamente coperta solo da un lungo asciugamano bianco. Le forme della cantante romana ed in particolare le sue lunghissime gambe, sono in primo piano pronte a fare impazzire di gioia chi ormai da tempo la ama e la segue con costanza.

Un momento di relax per Elodie che, tuttavia, ha fatto ancora una volta centro. Uno scatto semplice, vero, ma che ha anche un carico profumo di sensualità che ha riscosso un enorme successo dopo poche ore che è stato postato. Sono infatti 630mila i likes allo scatto sexy e ben oltre 4800 i commenti che elogiano la sua infinita bellezza.