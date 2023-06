Scambio da paura: adesso la Juve ha un’idea in più

Scambio da paura in casa Juventus. Il calciomercato è già partito e anche i dirigenti bianconeri sono già attivi al fine di rafforzare la squadra in vista del prossimo campionato tenendo entrambi gli occhi spalancati sul bilancio.

John Elkann è stato chiaro Exor non tirerà fuori un centesimo di euro in vista del prossimo mercato della Juventus.

La cassaforte degli Agnelli-Elkann ha tra i suoi asset anche il club bianconero e in questi quasi vent’anni che è sotto la sua ala protettrice la Famiglia ha tirato fuori un miliardo di euro. Ora basta, il rubinetto da dove sgorgava moneta contante è definitivamente chiuso.

Forse mai, come in questo momento, i dirigenti della Juventus dovranno lavorare di fantasia: cessioni, scambi e taglio degli stipendi. La decisione di John Elkann non ha certo sorpreso Francesco Calvo e Giovanni Manna, ovvero coloro che stanno portando avanti il mercato in casa Juventus nell’attesa, ancora non vana, dell’arrivo di Cristiano Giuntoli.

E’ esattamente per tale motivo che del mercato della Juventus, in questa fase iniziale, si parla soltanto in termini di cessioni. I possibili acquisiti, alcuni già individuati, potranno essere concretizzati soltanto dopo le uscite.

I nomi di Vlahovic, Chiesa, Bremer sono quelli che ricorrono più spesso nell’elenco-uscite dal momento che sono i giocatori che hanno più mercato in ambito internazionale. Non soltanto cessioni, in casa Juventus si valutano anche scambi alla pari e ritorna a circolare un nome molto gradito in passato alla Continassa: Joao Felix.

Scambio da paura in casa Juventus

Sarà stata anche una stagione negativa per Dusan Vlahovic, ma evidentemente in Europa o non se ne sono accorti, oppure ritengono che sia stata la stagione negativa della Juventus ha influire negativamente sul rendimento del giovane centravanti serbo.

Per lui si stanno muovendo le corazzate d’Europa, dal Bayern Monaco a diversi club della Premier League fino all’Atletico Madrid. La formazione di Simeone ha puntato il numero 9 bianconero e per ottenerlo ha messo sul piatto della bilancia il talento portoghese Joao Felix, che ha giocato la seconda metà della stagione in prestito al Chelsea. Il tecnico argentino lo cederebbe volentieri in cambio di Dusan Vlahovic.

La Juventus, però, valuta il centravanti serbo decisamente di più rispetto al talento portoghese. Occorrerebbe, pertanto, “un’integrazione” che potrebbe rispondere al nome di Alvaro Morata, il centravanti spagnolo che ha appena rinnovato con il club di Madrid. Toccherà al Cholo Simeone prendere la decisione finale. Lo scambio alla pari Joao Felix-Morata per Vlahovic potrebbe essere la soluzione per chiudere l’affare. A breve si attendono sviluppi.